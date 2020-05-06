عدن الغد

محلي الشيخ عثمان  يزود المواطنين ببوز الماء بدعم من قيادة اللواء الثالث مشاة 

6 مايو، 2020
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محلي الشيخ عثمان  يزود المواطنين ببوز الماء بدعم من قيادة اللواء الثالث مشاة 

 
عدن – منيف عبد الغفور 
 
بتوجيهات القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي الاستاذ / علي عبد المجيد  نفذ افراد اللواء الثالث مشاة (لواء المحضار ) حملة  تزويد منازل المواطنين ببوز الماء في عدد احياء منطقة الممدارة بالشيخ عثمان 
حملة تزويد المواطنين بالماء تستهدف الاحياء والمناطق والتي تعاني من انقطاع الماء عن منازلهم 
في عدد من مناطق واحياء مديرية  الشيخ عثمان  و بدعم من  العميد / بسام محضار قائد اللواء الثالث مشاة 
( لواء المحضار ) لرفع المعانآة عن كاهل المواطنين .
 
واشاد القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان  الاستاذ/علي عبد المجيد علي 
بالموقف الايجابي  لقيادة اللواء 
 الثالث مشاة( لواء المحضار ) في 
الاسهام الفاعل لتخفيف المعانآة والمشقة التي يعانيها المواطنين بالمديرية جراء انقطاع الماء عن المواطنين في عدد من مناطق واحياء المديرية .
وثمن القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان تلك الجهود المبذولة من قبل قيادة اللواء الثالث (لواء المحضار ) والهادفة الى رفع معانآة المواطنين بالمديرية .

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