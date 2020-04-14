محلي الشيخ عثمان يناقش برنامج الرش الضبابي لحملة جمعة شباب جامعين بدعم من المستشفى الكوبي الحديث
ناقش القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي الاستاذ علي عبد المجيد مع الاستاذ / طارق العتيقي رئيس جمعية شباب جامعيين برنامج الحملة التوعوية الوقائية للامراض الوبائية الاكثر شيوعا وحملة الرش الضبابي خلال ايام الاسبوع لاحياء ومناطق المديرية .
برنامج الحملة التوعوية الوقائية والرش الضبابي والتي تنفذه جمعية شباب جامعيين ( بدون عمل ) بدعم كريم من الاخ / ياسر عبد الله الناصري رئيس مجلس الادارة للمستشفى الكوبي الحديث والذي يستهدف تقديم الوعي الصحي للمواطنين للوقاية من الامراض الوبائية ومكافحة بؤر تكاثر البعوض باعمال الرش الضبابي .
وفي اللقاء اشاد القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان علي عبد المجيد بالدعم المقدم من الاخ / ياسر الناصري رئيس مجلس ادارة مستشفى الكوبي الحديث لمساندة السلطة المحلية بالمديرية بالحملة التوعوية وبرنامج الرش الضبابي .
وثمن القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الجهود المجتمعية لجمعية شباب جامعيين ( بدون عمل ) مشاركتها الفاعلة في الجانب التوعويوالرش الضبابي للوقاية من الامراض الوبائية .