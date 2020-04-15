عدن الغد

محلي الشيخ عثمان يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالممدارة

15 أبريل، 2020
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محلي الشيخ عثمان يوقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالممدارة

من منيف عبد الغفور
وقع الاستاذ /علي عبد المجيد علي القائم باعمال مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي على مذكرة تفاهم لتنفيذمشروع الصرف الصحي بيوت الجيش بلوك ( 1،2،3 )الممدارة بالشيخ عثمان بعدن والذي يتضمن صيانة للمناهل وغرف التفتيش المتهالكة ورفعها وعمل اسقف خرسانية مسلحة وتركيب اغطية للمناهل .
ياتي التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لبيوت الجيش بالممدارة مع المهندس / محمد شكيل حسين مهندس وضابط ميداني للمشروع  بتنفيذ منظمة كير العالمية وتمويل من الداعم الفرنسي CDCS وبحضور   مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي عدن المهندس / فتحي السقاف ونائبهالمهندس / زكي حداد والسلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان  .
والذي يهدف لتحسين الوضع البيئي بصيانة  الشبكة القديمة المتهالكة وغرف التفتيش والمناهل  للتخلص من طفح المجاري المتكررة في منطقة الممدارة .
وخلال التوقيع على مذكرة التفاهم حول المشروع اشاد القائم باعمال المديرية علي عبد المجيد  بالجهود الجبارة لمنظمة كير العالمية وللجهات الداعمة للمشروع في دعم ومساندة السلطة المحلية بالمديرية لانجاز العديد من المشاريع بالمديرية
مثمنا تلك الجهود المساندة للسلطة المحلية بالمديرية والتي تهدف الى تحسين الوضع الصحي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين .
حضر التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع عضوي الهيئة الادارية بالمجلس المحلي بالمديرية والاستاذ / محمود عنبول والاخ / ناصر طالب .و الاخ / محمد علي ناصر مدير الصرف الصحي بالمديرية .

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