عدن الغد

محلي المنصورة يقوم بحملة مراقبة وإشراف على توزيع الغاز المنزلي

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 21 دقيقة
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محلي المنصورة يقوم بحملة مراقبة وإشراف على توزيع الغاز المنزلي

تحت إشراف الأخ /محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة وبالتنسيق مع الدكتور عبدالسلام حميد وكيل وزارة النفط والأخ /مراد شيخ مدير منشأة الغاز تحت إدارة الأخ /عبد الله الهيال المدير التجاري لمنشآت الغاز ، قامت السلطة المحلية عبر فريق تم تشكيله منذ( 14/يوليو/2019م) بأستلام كشوفات التوزيع من منشأة الغاز في ميناء الزيت الخاصة بالمرخصين لتوزيع الغاز المنزلي بالمديرية على إثره يقوم فريق العمل بالتأكد من إستلام الكمية المحددة بالجدول والتأكد من بيعها للمستهلكين كاملة. 
وقام فريق العمل المختص بالإشراف والمراقبة على توزيع الغاز بعمل لوحات إعلانية موحدة في نقاط توزيع وبيع الغاز بالمديرية تبين أسم الموزع وعنوانه والكمية المستلمة.
كما يقوم فريق العمل  بتلقي الشكاوى من المستهلكين عبر أرقام التواصل (واتس) (774208631) وعبر أرقام العمليات بالمديرية  (323397) على مدار 24 ساعة لمعالجة المشكلة المبلغ عنها. 
وقال علي صالح علي مشرف الفريق في تصريح للصحيفة” نحن وبتكليف من الأخ /محمد عمر البري مدير عام المديرية قمنا بالإشراف وإعادة تنظيم و توزيع الغاز المنزلي بعد أن حدثت مشكلات في طريقة التوزيع القديمة تسببت في إحداث نقص حاد في الغاز المنزلي. 
وأضاف” إن إعادة تنظيم التوزيع قد أثر في استقرار توزيع الغاز المنزلي..مؤكداً بأنهم على أتم الاستعداد كفريق مكلف باستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر ارقامنا في الواتس او عبر غرفة عمليات مديرية المنصورة.
من<ثروت جيزاني:

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