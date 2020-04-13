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محلي خورمكسر يجتمع بالشخصيات المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في المديرية

13 أبريل، 2020
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محلي خورمكسر يجتمع بالشخصيات المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في المديرية

 
أقام المجلس المحلي لمديرية خورمكسر صباح اليوم الأحد أجتماعا مع الشخصيات المجتمعية في مقر المجلس المحلي برئاسة مأمور مديرية خورمكسر الأستاذ ناصر الجعدني
 
حيث حضر الإجتماع أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية وعقال الحارات وشخصيات شبابية ونشطاء في المديرية 
 
وتم مناقشة أبرز المشاكل التي تواجهها البلد مع تداعيات فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد
وإيجاد الحلول لمواجهة تلك التداعيات  بالتعاون مع الشخصيات المجتمعية 
ومنها : 
1- نشر التوعية في أحياء مناطق المديرية 
2- التنسيق لتشكيل فرق للرش والتعقيم بأرجاء الأحياء السكنية
3- ألزام كافة المطاعم والمحلات التجارية والصيدليات والأسواق على التعقيم لكل روادها من المديرية أو غيرها
 
وفي سياق متصل أكد مدير عام المديرية أ. ناصر جبران الجعدني على أهمية دور الشخصيات المجتمعية في المديرية لمواجهة تداعيات الفيروس ونشر التوعية والتنسيق معهم للعمل ومواجهة تلك التداعيات 
 
ويأتي الإجتماع ضمن عدد من الإجتماعات التي تقوم بها السلطة المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 المستجد

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