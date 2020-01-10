عدن الغد

محلي خورمكسر يستنكر منع القائم بإعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة

11 يناير، 2020
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محلي خورمكسر يستنكر منع القائم بإعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة

استنكر المجلس المحلي لمديرية خورمكسر ما تعرض له الأستاذ بدر معاون امين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن القائم بإعمال محافظ محافظة عدن، من استهداف غير مسؤول بمنعه من دخول مبنى المحافظة لمزاولة عملة.
وأكد مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني رفضه للأعمال الغير مسئولة والتجاوزات الغير القانونية، في التعرض للقائم بإعمال محافظ محافظة عدن بدر معاون ومنعه من دخول المحافظة ومزاولة عمله.
مشيرا ان هذه الأعمال الغير مسئولة لا تخدم نجاح اتفاقية الرياض، بل تفاقم في معاناة المواطن نتيجة عدم تمكن القائم بإعمال محافظ محافظة عدن من مزاولة عمله وعرقلة مصالح المواطنين وتوقفها.

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