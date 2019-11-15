محمد الحوثي: ترتيبات جريفيثس لعقد جولة جديدة لم تفلح في نتيجة

علق القيادي في جماعة أنصار الله “الحوثيين”، محمد علي الحوثي،

على تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لعقد جولة مفاوضات

جديدة بين الجماعة والحكومة لإحلال السلام في اليمن.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس “اللجنة الثورية العليا” لجماعة “أنصار

الله”، في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن “الترتيبات لا ترتقي إلى مستوى

التفاوض”​​​، مشيرا إلى أن “محاولات جريفيثس لعقد جولة جديدة لم تفلح في

نتيجة حتى اليوم”.

ولفت الحوثي إلى أن “المبعوث الأممي لن يحصل على نتيجة لوقف العدوان أو فك الحصار أو الحظر، مع عدم وجود دول التحالف على الطاولة”.

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