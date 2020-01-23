محمد الربع: مايطبخ ويحظر في جبهة ”نهم” لايبشر بخير 

قال الإعلامي اليمني، محمد الربع، إن ما يتم طبخه في جبهة “نهم” شرق العاصمة صنعاء، لا يبشر بخير.

وأضاف الربع في تغريدة له على تويتر، إن تحرك الحوثي بشكل كبير ومفاجئ بتجاه مأرب، وتوقف مفاجئ لمنصات الباتريوت الدفاعية في مأرب، وتوقف جبهات كل الجبهات الأخرى بشكل كامل بالإضافة إلى القصف مجهول المصدر لمعسكرات في مأرب كلها تلك الاشياء لا تبشر بخير.

وأشار إلى إن مايطبخ ويحظر لايبشر بخير، مختتما كلماته بقوله تعالى:(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

وتشهد جبهة نهم مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين إثر هجوم شنه الحوثيون منذ السبت الماضي على امتداد جبهة نهم والتي تمتد على مساحة تزيد عن أربعين كيلو متر.