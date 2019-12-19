محمد العرب سجن ابو غريب الحوثي فضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيين في سجن





أعلن المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث محمد العرب عن كارثة انسانية في اليمن , مشيرا انه يمتلك الادلة على وقوعها ومستعد لتقديمها للمبعوث الاممي . وقال العرب في سياق تغريدة على توتير : الان فقط حصلت على معلومات حول كارثة إنسانية سيهتز لها العالم ان كان لايزال يحتفظ ببقايا ضمير … وتابع العرب : #سجن_ابو_غريب_الحوثي فضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيين في سجن #ابو_غريب . وقال مراسل العربية والحدث : القصص وشهود العيان وفيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة ومستعد اقدم شهادة متكاملة للمبعوث الاممي