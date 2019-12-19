التغيير نت

محمد العرب سجن ابو غريب الحوثي فضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيين في سجن

19 ديسمبر، 2019
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أعلن المراسل الحربي لقناتي العربية والحدث محمد العرب عن كارثة انسانية في اليمن , مشيرا انه يمتلك الادلة على وقوعها ومستعد لتقديمها للمبعوث الاممي . وقال العرب في سياق تغريدة على توتير : الان فقط حصلت على معلومات حول كارثة إنسانية سيهتز لها العالم ان كان لايزال يحتفظ ببقايا ضمير … وتابع العرب :  #سجن_ابو_غريب_الحوثي فضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيين في سجن #ابو_غريب . وقال مراسل العربية والحدث : القصص وشهود العيان وفيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة ومستعد اقدم شهادة متكاملة للمبعوث الاممي 

 

‏محمد العرب…Mohammed Al arab

@malarab1

 

الان فقط حصلت على معلومات حول كارثة إنسانية سيهتز لها العالم ان كان لايزال يحتفظ ببقايا ضمير …#سجن_ابو_غريب_الحوثي فضيحة إنسانية تفوق ما تعرض له العراقيين في سجن #ابو_غريب
القصص وشهود العيان وفيديوهات صادمة وتفاصيل مروعة ومستعد اقدم شهادة متكاملة للمبعوث الاممي @OSE_Yemen

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2:28 AM – Dec 19, 2019
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