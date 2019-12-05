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محمد صلاح يدخل القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

5 ديسمبر، 2019
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محمد صلاح يدخل القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

السودان اليوم :

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح. وجاء التمثيل الأكبر في القائمة النهائية للدولتين اللاتي خاضا المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، إذ يترشح لاعبان من كل من الجزائر والسنغال. ومن الجزائر، ينافس كل من نجم مانشستر سيتي رياض محرز ونجم أهلي جدة السعودي يوسف البلايلي، فيما ينافس من السنغال ساديو ماني، نجم ليفربول، وكاليدو كوليبالي، صخرة دفاع نابولي الإيطالي. وسيتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الذي سيقام يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 بمدينة الغردقة، بحضور عدد من أبرز الأساطير الأفريقية. وجاءت القائمة كالآتي: أندري أونانا (الكاميرون – أياكس) حكيم زياش (المغرب – أياكس) إسماعيل بن ناصر (الجزائر – ميلان) كاليدو كوليبالي (السنغال – نابولي) محمد صلاح (مصر – ليفربول) أوديون إيجالو (نيجيريا – شانجهاي جرينلاند شينهوا) بيير-إيمريك أوباميانج (الجابون – أرسنال) رياض محرز (الجزائر- مانشستر سيتي) ساديو ماني (السنغال – ليفربول) يوسف بلايلي (الجزائر – أهلي جدة







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