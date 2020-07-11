محمد علي الحوثي يزور سرا جبهات الضالع ويجتمع بقواته

أفادت «الأيام» مصادر خاصة أمس الجمعة أن رئيس اللجان الثورية العليا لجماعي الحوثي محمد علي الحوثي قام منتصف الأسبوع الماضي بزيارة خاصة إلى جبهات شمال وغرب الضالع.

وقال المصدر إن محمد علي الحوثي رافقه في زيارته قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للمناطق التي تسيطر عليها القوات الحوثية، وقائد لواء صماد (2)، وقاموا بجولات ميدانية عديدة إلى جبهات القتال في غرب وشمال الضالع لغرض رفع المعنويات المنهارة لعناصر الجماعة الحوثية، ومنها جبهة قطاع الثوخب وحبيل السماعي وقطاع الفاخر وباب غلق، وقام بعقد اجتماع طارئ في منطقة سوق الليل بالقيادات الميدانية وبعض المشايخ المتحوثة من منطقة العود وبلاد الحيقي ومديرية الحشاء في مساء اليوم نفسه، وأكد في ختام الاجتماع على مواصلة الحرب ضد ما أسماهم “مرتزقة العدوان”.

ونوه أن الحرب في أبين بين المجلس الانتقالي والشرعية سوف تخلق ضعفاً معنوياً وعسكرياً في صفوفهم بجبهات شمال وغرب الضالع، مؤكداً أن الضالع هي حجر عثرة في هذه الحرب أمام مقاتليهم ولابد من صناعة انتصارات ميدانية فيها، بحسب قوله.

وقال المصدر إن محمد علي الحوثي ومرافقيه باتوا ليلة الأربعاء الماضي في منزل الشيخ صالح اليوسفي في منطقة بيت النهام حتى صباح الخميس، وأكد المصدر أن القائد الحوثي والوفد المرافق له غادروا أمس الأول منطقة بيت النهام إلى محافظة إب في طريق عودتهم إلى صنعاء.