صحيفة الأيام

محور الضالع: جاهزون لأية مهام تعزز مشروع الحكم الذاتي للجنوب

29 أبريل، 2020
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أعلنت قيادة محور الضالع العسكري تأييدها ومباركتها لقرار الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب الذي أعلنته قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي السبت الماضي.

وأكد المحور جهوزيته العسكرية لتنفيذ أية مهام من شأنها دعم قرار الحكم الذاتي للجنوب.

وقال المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قايد جباري، في بيان صحفي “من هنا من جبهات العز والكرامة والشرف والبطولة، باسمي وباسم جميع منتسبي الوحدات العسكرية في محور الضالع -قيادة وأفرادا- نؤيد ونرحب وبقوة قرار القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي “الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب”، فهذه خطوة جريئة وشجاعة وتاريخية لطالما طال انتظارها”.

وأضاف “نؤكد للقيادة السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي أننا جاهزون لتنفيذ توجيهاتها ومستعدون لتحمل المهام الموكلة إلينا على أكمل وجه، وبأننا كنا وسنظل حماة الوطن ودرعه المتين، وسنضحي بأرواحنا فداء لتربته الطاهرة، وفي سبيل الدفاع عنه وعن شعبنا الجنوبي الأبي في أي مكان وزمان مهما كانت التحديات والصعاب”.

واختتم “بهذه المناسبة العظيمة نبارك لشعبنا الجنوبي هذا الحدث التاريخي الهام ونحيي القيادة السياسية على اتخاذ هذا القرار الشجاع، بالله ثم بكم ماضون ومن نصر إلى نصر.. دمتم والوطن وشعبنا الجنوبي بألف خير”.

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