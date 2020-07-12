نيوز يمن

محور تعز يسلح مليشيات قطر في البيرين بدبابة للهجوم على اللواء 35

12 يوليو، 2020
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@ تعز، نيوزيمن:
السياسية

2020-07-12 19:09:32

قال مصدر عسكري لنيوزيمن، إن محور تعز سمح، اليوم، بخروج دبابة من مواقع الجيش التي تواجه مليشيات الحوثي في المدينة إلى منطقة البيرين للمشاركة في الهجوم على قوات اللواء 35 مدرع.

وأضاف المصدر، إن محور تعز سلم مليشيات الشيخ المخلافي التي تدعمها قطر الدبابة والتي كان سلمها القائد الشهيد عدنان الحمادي للمقاومة الشعبية في مدينة تعز مع عدد من الدبابات بداية الحرب في 2015م.

وأكد المصدر أن الدبابة تحركت بعد ظهر اليوم نحو البيرين حيث تنتشر مليشيات المخلافي المدعومة من قطر استعداداً للهجوم على مواقع اللواء 35 مدرع والسيطرة على الحجرية.

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