محور تعز يقر رفع دعاوى قضائية ضد من يستهدفون الجيش والمقاومة

أقرت قيادة محور تعز، اليوم الخميس، رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والجهات التي تسيء للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي للمحور بأن قائد محور تعز اللواء خالد فاضل عقد اجتماعا، اليوم الخميس، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية، ناقشوا فيه بعض القضايا الامنية ودور أجهزة الضبط القضائي.

وأقر الاجتماع البدء بإجراءات رفع دعاوى قضائية ضد كافة من يسيؤون للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد قائد محور تعز على أن المعركة معركة مصيرية، وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف ضد من يتربصون المدينة وأبنائها، مشيرا إلى أن عدو الجميع مليشيات الحوثي.

حضر الاجتماع رئيس اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس شعبة الاستخبارات العميد عبده البحيري ورئيس نيابة تعز القاضي عبد الواحد منصور .