المصدر اونلاين

محور تعز يقر رفع دعاوى قضائية ضد من يستهدفون الجيش والمقاومة

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 17 دقيقة
0 أقل من دقيقة

أقرت قيادة محور تعز، اليوم الخميس، رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والجهات التي تسيء للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي للمحور بأن قائد محور تعز اللواء خالد فاضل عقد اجتماعا، اليوم الخميس، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية، ناقشوا فيه بعض القضايا الامنية ودور أجهزة الضبط القضائي.

وأقر الاجتماع البدء بإجراءات رفع دعاوى قضائية ضد كافة من يسيؤون للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد قائد محور تعز على أن المعركة معركة مصيرية، وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد الصفوف ضد من يتربصون المدينة وأبنائها، مشيرا إلى أن عدو الجميع مليشيات الحوثي.

حضر الاجتماع رئيس اركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس شعبة الاستخبارات العميد عبده البحيري ورئيس نيابة تعز القاضي عبد الواحد منصور .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الجيش تعز دعاوى رفع ضد قضائية محور من والمقاومة يستهدفون يقر
Photo of المصدر اونلاين

المصدر اونلاين

مقالات ذات صلة

Photo of تعز.. وفاة قائد جبهة الكدحه و3 جنود وإصابة آخرين في حادث مروري

تعز.. وفاة قائد جبهة الكدحه و3 جنود وإصابة آخرين في حادث مروري

منذ يوم واحد
Photo of وزير الداخلية يوجه بإيقاف العمل في مصلحة الجوازات بوادي حضرموت

وزير الداخلية يوجه بإيقاف العمل في مصلحة الجوازات بوادي حضرموت

منذ يوم واحد
Photo of إب.. إصابة أحد نزلاء السجن المركزي برصاص راجع

إب.. إصابة أحد نزلاء السجن المركزي برصاص راجع

منذ يومين
Photo of إصابة ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي في اشتباكات مع مسلحين قبليين في ذمار

إصابة ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي في اشتباكات مع مسلحين قبليين في ذمار

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق