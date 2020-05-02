المشهد العربي

مخارش يصف قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع القات بالحكيم

3 مايو، 2020
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وصف الإعلامي السعودي صلاح مخارش، قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع القات من شتى مناطق الجنوب بالحكيم.

وكتب “مخارش” في تغريدة عبر تويتر، رصدها “المشهد العربي” قال فيها: “قرار حكيم وشجاع من المجلس الانتقالي الجنوبي تم منع القات في جميع مناطق الجنوب العربي المحررة لأسباب ،منها الرغبة في الحياة والانطلاق نحو مستقبل مشرق للجنوب حتى لا يصبح الجنوب كالشمال في وضعية الشعب (النائم)”.

“الشماليون الذين ضايقهم كثيراً قرار الجنوب اشتعلت عندهم #حرب _ القات”. وأضاف:

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الانتقالي الجنوبي القات المجلس بالحكيم بمنع قرار مخارش يصف

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