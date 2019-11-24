مخالفات وتلاعب بحصة الغاز المنزلي المقرر لمديرية المقاطرة بلحج

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بلحج برنامج نزول ميداني لمديرية المقاطرة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين .على ضوء الشكاوى المقدمة من المواطنين حول عدم اكتفاء المديرية من المخصص لهم من الغاز المنزلي .

حيث قام محمد عبدالمنان مدير إدارة استقرار الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بزيارة لمديرية المقاطرة لهذا الغرض .

وفي تصريح لعدن تايم حول نتائج هذه الزيارة قال محمد عبدالمنان الشعبي : من خلال نزولنا الميداني تبين وجود عدد من المخالفات ابرزها: اختفاء نحو 700 اسطوانة غاز منزلي لاتصل إلى المديرية .حيث من المقرر أن تصل للمواطنين بالمديرية 2100 اسطوانة تصل منها 1300 اسطوانة فقط ومعظمها تباع بطريقة مخالفة لسعرها المحدد للمستهلك ويتم بيع الاسطوانة من 3500 إلى 3800 ريال من قبل بعض الوكلاء وباقي الكمية تذهب إلى منطقة التربة التابعة لتعز .وهناك من يبيع الاسطوانة ب 4500 ريال .

وهناك 3 مناطق لاتصلها اسطوانات الغاز المنزلي وعلى إثر البلاغ المقدم حول اختفاء اسطوانات الغاز والتحقق من ذلك قام أحدهم بالاعتداء على شيخ منطقة العقمة .وبعد التأكد من مكان صاحب المحل وجدنا 99 اسطوانة مغلق عليها دون أن يتم بيعها للمواطنين بهدف التلاعب بالأسعار . وهناك محلات أخرى ملتزمة بسعر البيع المحدد .

وأوضح عبدالمنان : ونتيجة البلاغات المقدمة حول ظاهرة التلاعب بالأسعار وإخفاء اسطوانات الغاز وفي ضوء برنامج النزول الميداني تم إعداد تقرير حول نتائج هذه الزيارة .الل إنني فوجئت بعرض مليون ريال مقابل إخفاء هذا التقرير وعدم رفعه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين .

مشيرا بأن هناك وكيلا لبيع الغاز المنزلي معتمدين بالمقاطرة ومحلاتهم بالتربة تصرف لهم 300 اسطوانة غاز وهذا بحد ذاته مخالف .

ووكيل لبيع الغاز عن مديرية المقاطرة لديه مخزن رئيسي بتبن يغطي بها زريقة الشام وقد حذرناه من سابق بأن هذا مخالف.

وعليه فقد قمنا بإعداد تقرير مفصل عن مجمل هذه القضايا والمخالفات والذي يتم بموجبها اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين .

ووضع الحلول والمعالجات بالنسبة للبلاغات المقدمة من قبل المواطنين الذي يطالبون بحصتهم من الغاز بالنسبة للمناطق الذي لم تصلها بسبب التلاعب بها .