عدن تايم

مخاوف من إستمرار رمي مخلفات البناء قبالة شواطي صيرة "صور"

26 أبريل، 2020
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عدن /عدن تايم/ خاص

تواصل ناقلات رمي مخلفات البناء قبالة شواطئ مديرية صيرة وعلى مقربة من متنفس عاك تم الانتهاء من اعماله وعلى اعتاب الافتتاح.

وشهدت المديرية اعمال رمي للمخلفات وكبس شواطئها بصورة نشطة استهلت بالمواقع القريبة من مستشفى عدن العام والهدف منها تعبيد المكان الذي اضحى اليوم حيا سكنيا شيدت في العمارات والفلل في سياق البسط العام على اراضي الدولة ولصالح مسؤوليين مدنيين وعسكريين.

ويبدي سكان في المديرية مخاوفهم من مرامي الناقلات التي قالوا انها ربما تتحرك على هذا النحو الفاضح نهارا جهارا لتعبيد الطريق أمام إقامة سكني مماثل لنظيره خلف مستشفى عدن العام خاصة وان محاولات سابقة جرت وتم هدمها في ظل وجود بقايا سلطة الدولة.
وتأتي الحركة النشطة لناقلات المخلفات بسبب غياب مكتب الاشغال العامة بالمديرية وبقية الاجهزة الرقابية التي تغض الطرف هذه الاعمال ويشتد عودها عند المشاريع الاستثماريةوانزال المناقصات.

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