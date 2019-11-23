مخاوف من توسع انتشار حمى الضنك في المخا

أعرب أهالي عزلة الجمعة الواقعة شرق المخا، عن خشيتهم من توسع انتشار حمى الضنك في قرى ريفية أخرى، بعدما سجلت إصابة عدد من الحالات في مناطق جديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن حالات جديدة تم تسجيل إصابتها بالمرض في مناطق جديدة بعد وفاة خمسة أطفال بينهم ثلاث طفلات وإصابة العشرات في منطقة النجيبة.

وطالب الأهالي، بتفعيل مكافحة البعوض من خلال القيام بعمليات رش دورية للقضاء عليه نهائيا.

وقال المواطن عمران أحمد، إن عملية الرش ينبغي أن تكون دورية بحيث لا يكتفي القائمون عليها بعملية واحدة.

من جانبه شكا صالح هاشم، من انتشار البعوض في مناطق عزلة الجمعة بكثافة، مما يؤدي إلى إصابة المواطنين بحمى الضنك، معربا عن أمله بقيام الجهات المعنية بمكافحة البعوض.

وتوفيت ثلاث فتيات صغيرات بفعل الحمى، فيما وأصيب العشرات في منطقة النجيبة شرق المخا، مما دفع إدارة المديرية ومكتب الصحة والهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى المخا لتسيير عيادات متنقلة إلى النجيبة والزهاري، لاحتواء الوباء.