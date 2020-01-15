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مدارس الراشد الأهلية تقيم حفل كرنفالي لتكريم الأوائل من طلابها

15 يناير، 2020
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مدارس الراشد الأهلية تقيم حفل كرنفالي لتكريم الأوائل من طلابها

بالعلم والمثابرة والإجتهاد وروح المنافسة حصد أوائل الطلاب في مدارس الراشد المراكز الأولى المشرفة .
ففي حفل كرنفالي استعراضي بهيج احتضنته مدارس الراشد (الفرع الأساسي بالممدارة) في العاصمة عدن احتفاء بتكريم أوائل الطلبة بالصفوف من التمهيدي إلى الصف السادس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020م . بحضور الأستاذ محمد الراشد العقوري مدير مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية ، والأستاذة كربمة مرشد حسن المدير العام لرياض ومدارس الراشد الأهلية  ، وبدات مراسيم الاحتفال الذي ادارته الاستاذة وئام نبيل علي ، بآيات من كتاب الله الحكيم ، ثم النشيد الوطني الجنوبي .
كلمة الإفتتاحية ألقاها الأستاذ القدير محمد الراشد العقوري : رحب بالحاضرين جميعا ، مؤكدا أن هذا التكريم هو ثمرة الجد والمثابرة للطلبة بمساندة معلميهم وأولياء أمورهم الذين اناروا لهم طريق العلم واخذوا بأيديهم لينالوا هذه المراكز المشرفة للمدرسة وللأسرة ، وحث جميع الطلبة على العلم والإجتهاد والمثابرة فالعلم أساس تقدم كل الأمم  ، مشددا على أهمية الإهتمام بالطلبة ورعايتهم ليصبحوا عناصر فعالة في المستقبل ، متمنياً لجميع أبنائه الطلاب والطالبات التفوق و التوفيق والنجاح .
ثم القت الأستاذة كريمة مرشد كلمة ترحيبية بالضيوف وأولياء الأمور ، واشادت بكل الجهود التي تبذل من قبل رياض ومدارس الراشد من إدارة مدرسية ومعلمين لتقديم لتوفير الجو التعليمي  المناسب ، واستخدام أحدث الوسائل العلمية والتعليمية لتوصيل رسالتهم المقدسة التربوية والتعليمية .
ثم قدمت فراشات الراشد الأهلية انشودة ترحيبية ،  وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة والإبداعية ، و الأناشيد والرقصات الشعبية وتوالت فقرات الحفل البهيج التي أبرزت مواهب الطالبات والطلبة الإبداعية و عكست ثمار الاهتمام بالأنشطة اللاصفية . ثم تقدم مدير مجلس ادارة مدارس الراشد الأهلية ، ومدير مدارس الراشد الأهلية، لتكريم أوائل الطلبة والمتفوقين لتشجيعهم واعطائهم دفعة نحو مزيدا من النجاح والطموح والجد .
حضر الحفل من مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن قسم الأنشطة الأستاذ ناصر بامحروس ، والأستاذ عيدروس الزيدي ، ومن مكتب التربية والتعليم بمديرية الشيخ عثمان الأستاذ رمزي حسين ، والأستاذة هيام مصطفى ، وعدد كبير من أولياء الأمور الذين حضروا ليشاركوا أبنائهم فرحة التفوق والنجاح .
*من مريم بارحمة

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