مدارس الشيخ عثمان تحتفل بالعيد 52 لذكرى الاستقلال أل 30 من نوفمبر



برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي أحتفلت مدارس مديرية الشيخ عثمان بالذكرى 52 للاستقلال الوطني أل 30 من نوفمبر حيث اقامت مدارس مديرية الشيخ عثمان حفل مهيب بهذه المناسبة في مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الاساسي في الشيخ عثمان وفي الحفل.

الذي حضره الاستاذ /علي عبد المجيد القائم باعمال مدير عام مديرية الشيخ عثمان الامين العام للمجلس المحلي و الدكتور / عصام عبده علي نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي – عدن والاخ / رياض عبده درويش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان والاستاذ / نبيل عبد المجيد رئيس شعبة التعليم العام عدن .

افتتح الاحتفال بايات من الذكر الحكيم تم العرض الكشفي لطلاب مدرسة عمر المختار والنشيد الوطني الجنوبي تلاه فقرة غنائية ترحيبية بعنوان : (ازهو وافخر لوحة نغرسها ) حيث شمل البرنامج العديد من الفقرات المتميزة فجر خلالها الطلاب ابداعاتهم الفنية والغنائية وتخللتها عدد من الكلمات من قبل الضيوف و كلمة ترحيبية للاستاذ / انور محضار راجح مدير ادارة التربية والتعليم الشيخ عثمان رحب فيها بجميع الضيوف كلآ باسمه وصفته مشيدا بالدور الذي قدمة الانتقالي الجنوبي في دعم و مساندة التربية بالمديرية كما اشاد بمدير مدرسة 30 نوفمبر وطاقم التدريس في احتضان الاحتفالية والاسهام في نجاحها .

تلتها اغنية بلاد الثائرين بلغة الاشارة قدمها طلاب الصم والبكم ومشهد تمثيلي بعنوان الاستقلال الوطني واغنية وطنية بعنوان (والله بلدنا نورت) واسكتش مسرحي بعنوان (اشرقت 30 نوفمبر ) صور فيها مشهد مقاومة الاحتلال البريطاني والكفاح المسلح واغاني وطنية عديدة استمتع بها جميع الضيوف .

كما القى الاخ / رياض درويش رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالشيخ عثمان كلمة قال فيها : يسعدني ان احتفل معكم في اليوم المجيد مع مربو الاجيال والهامات التربوية ونحن نتطلع الى التربية ومربو الاجيال الى تعديل سلوكيات وثقافة طلابنا مشيدا بجهود مدير تربية الشيخ عثمان ودور المعلمين في بناء الاجيال المتسلحة بالعلم .

وبدوره وجه القائد /عبد الناصر البعوة ( ابو همام ) رئيس مجلس مقاومة عدن رسالة قال فيها : نحتفل اليوم بعيد الاستقلال من عدن المحبة والسلام والتعايش …من عدن البركان خرجنا وفي عام 2015 م للدفاع عن عدن بالمقاومة الحديدية ولا نريد ان نظل حاملين السلاح وهذه رسالة اوجهها لطلابنا وللسلك التربوي ولكل المعنيين بالامر علينا ان نراعي شبابنا وننظر الى مستقبلهم وان نعيد عدن الى زمنها الجميل .

كما القى الاخ / بسام البان مندوب التوجيه المعنوي للقطاع الثامن حزام امني بالشيخ عثمان كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في المدرسة للاحتفال بعيد الاستقلال مؤكدآ عزمه على بذل المزيد من الجهود لتثبيث الامن والنظام والقانون .

كما اختتم الاحتفال بالعيد الوطني للأستقلال بفقرة التكريم لمسابقة المجلة الحائطية التي نظمها قسم الأنشطة المدرسية بالمديرية بمناسبة عيد الجلاء والتي فاز فيها بالمركز الاول مدرسة الاوائل الاهلية والمركز الثاني مدرسة الفائق الاهلية والمركز الثالث مدرسة ردفان للتعليم الاساسي

كما تم تكريم الفائزون في مسابقة افضل برنامج اذاعي في الطابور الصباحي للمدارس الاهلية وهي: مدرسة الممدارة الاهلية المركز الاول ومدرسة النورس الاهلية المركز الثاني ومدرستي اوسان والفائق الاهلية الحائزين على المركز الثالث .

حضر الاحتفال من الهيئة الادارية للسلطة المحلية الاستاذ / محمود عنبول والاخ / ناصر طالب والقائد أكرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام امني الشيخ عثمان .وعدد من اعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان ومدراء المدارس بالمديرية والمعلمين والمعلمات ورؤساء مجالس الآباء والامهات بالمدارس واولياء الامور.

*من فهدقائدغالب