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مدارس النهضة الأهلية تقيم المارثون السنوي لطلابها بأبين

23 يناير، 2020
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مدارس النهضة الأهلية تقيم المارثون السنوي لطلابها بأبين

اقامت مدارس النهضة الأهلية النموذجية سباق المارثون السنوي الأول لطلاب مدارس النهضة وذلك ضمن خطة الأنشطة الرياضية التي تقيمها المدارس للعام الحالي 2020م
حيث انطلق المتسابقين من امام محطة دابي مرورا بالخط الدائري الارشاد الزراعي وصولآ إلى مبنى المدارس وتم تكريم الثلاثة الأوئل بالكوؤس وحتفالية بهيجة نالت استحسان الحدث الرياضي للمارثون .
وتحصل على المركز الأول الطالب فارس سعيد العصري وفي المركز الثاني الطالب احمد زكي الصيدي وحل في المركز الثالث الطالب سالم عبدالله السنيدي .
وشكر مدير مدارس النهضة الأهلية النموذجية الاستاذ محمود الحمزة جميع الطلاب الأوائل اصحاب المراكز الاولئ والطلاب المشاركين بالمارثون وقدم تحياتة للجندي المجهول الكابتن حسين جميع مسؤل الانشطة الرياضية بمدارس النهضة وقدم احتفالية الحفل التكريم الاستاذ عبدالسلام الحمزة
حضر تكريم الاوئل المتسابقين ناصر المنصري مأمور مديرية خنفر وعددا كبيرا من الشخصيات الرياضية والاعلامية

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