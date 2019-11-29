عدن الغد

مدارس خورمكسر تحتفي بالمهرجان الرابع للألعاب الخفيفة والمسلية

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 22 دقيقة
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مدارس خورمكسر تحتفي بالمهرجان الرابع للألعاب الخفيفة والمسلية

نظم قسم الأنشطة في مكتب التربية مديرية خورمكسر المهرجان الرابع للألعاب الخفيفة والمسلية (تيلي _ ماتش)، في مدرسة عبدالله خليفة للبنات بالمديرية، برعاية السلطة المحلية في مديرية خورمكسر ممثلة بمكتب التربية خورمكسر .
وفي المهرجان الذي حضره مدير مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني ومستشار محافظ عدن أبوبكر احمد ومدير مكتب التربية بالمديرية الأستاذ صالح منصور، ابتدا بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتليها كلمه لمدير عام المديرية و كلمة أخرى من منظمين المهرجان.
وتكللت فقرات المهرجان بعرض عدد من العروض الرياضية والفنية والاغاني الوطنية و الرقصات الشعبية والمسابقات التنافسية للألعاب الخفيفة والمسلية ، أداها طلاب مدارس المديرية وروضة الأمل.
وفي ختام المهرجان تم تكريم طاقم تنظيم المهرجان والمدرسة النموذجية في المديرية و المدارس المتميزة في المجالات المختلفة .

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الخفيفة الرابع بالمهرجان تحتفي خورمكسر للألعاب مدارس والمسلية
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