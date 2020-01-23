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مدراء مدارس طورالباحه يطالبون وزارتهم الإستجابة لمطالب المعلمين

23 يناير، 2020
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مدراء مدارس طورالباحه يطالبون وزارتهم الإستجابة لمطالب المعلمين

عقد مكتب التربية والتعليم بمديرية طورالباحه م/ لحج اليوم الأربعاء إجتماع مع مدراء مدارس المديرية .
وناقش الاجتماع جملة من القضايا التربوية وفي مقدمتها إضراب المعلمين عن العمل والذي دخل أسبوعه الثاني دون إستجابة وزارة التربية والتعليم والجهات العليا بالدولة لجملة من الاستحقاقات في الحقل التربوي وعلى رأسها تدني أجور ومرتبات المعلمين/ات في ظل موجة الغلاء الذي يتصاعد يوماً بعد يوم جراء إرتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية .
مدراء المدارس طالبوا الحكومة والجهات العليا بوزارة التربية والتعليم بوضع حلول عاجلة ومرضية لكافة العاملين بالحقل التربوي ليتمكنوا من إكمال التدريس للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي .مؤكدين بأن الاضراب حق مشروع للمطالبة بالحقوق ومتى ما تم الخروج بحلول مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة وصدور بيان نقابي من نقابة المعلمين الجنوبيين برفع الاضراب فإنهم جاهزون للعودة لإستئناف التدريس.
من جهة آخرى تسلم مكتب التربية والتعليم بمديرية طورالباحه 30حقيبة ترفيهية مقدمة من منظمة اليونيسف بتمويل من الوكالة الإمريكية للتنمية الدوليةUSAID.
وذكر خالد السحيري مدير مكتب التربية والتعليم بطورالباحه : بأن الحقائب الترفيهية لــ30مدرسة والتي خضع فيها المعلمين المختصين في إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية في شهر إكتوبر الماضي .
من صلاح بن غالب

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