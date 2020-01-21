أخبار نادي برشلونة

مدرب إيبيزا يحذر برشلونة: توقعوا منا حرباً كبيرة في كرة القدم

21 يناير، 2020
0
مدرب إيبيزا يحذر برشلونة: توقعوا منا حرباً كبيرة في كرة القدم
ليونيل ميسي لاعب برشلونة

سبورت 360 – وجه بابلو ألفارو مدرب إيبيزا الإسباني رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى برشلونة قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين غداً الأربعاء في الدور 32 من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسيلعب برشلونة وصيف نسخة الموسم الماضي ضد منافس من دوري الدرجة الثالثة الإسباني ، حيث سيتم التأهل إلى الدور القادم بنظام الفائز بعد تعديل القوانين لموسم 2019-2020.

وأقر المدرب بابلو ألفارو أن فريقه من الأندية المغمورة في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم ، لكنه حذر الجميع بأن عليهم توقع الكثير من لاعبيه في مباراة ستقام على ملعب دي كان ميسيس البلدي.

كيكي سيتيين مدرب برشلونة

رسالة مدرب إيبيزا قبل مباراة برشلونة القادمة في كأس إسبانيا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي : “لدينا جوع ، الكثير من الجوع للعب مثل هذه المباريات ، سنتحكم في الجانب العاطفي لأن هؤلاء اللاعبين في فريقي لا يعتادون اللعب في الدوري الإسباني أو كأس إسبانيا”.

وحول الطريقة التي سيتم بها إدارة المباراة ضد نادي برشلونة مساء غد الأربعاء وأجاب : “سنلعب من دون قيود ، سننافس بكل ما لدينا من طاقة وأنا متأكد من أننا سنخوض حرباً ، حرب كرة قدم بكل معنى الكلمة”.

احتفال لاعبي برشلونة ضد غرناطة

احتفال لاعبي برشلونة ضد غرناطة

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إيبيزا القدم برشلونة توقعوا حربا في كبيرة كرة مدرب منا يحذر

إقرا أيضا

Photo of سيتين مازحًا: علينا إعادة الأسطورة إنييستا

سيتين مازحًا: علينا إعادة الأسطورة إنييستا

21 يناير، 2020
Photo of سواريز: جماهير ليفربول الأفضل عالميًا

سواريز: جماهير ليفربول الأفضل عالميًا

21 يناير، 2020
Photo of سبب يعطل تعاقد برشلونة مع كافاني

سبب يعطل تعاقد برشلونة مع كافاني

21 يناير، 2020
Photo of برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش قبل إغلاق الميركاتو

برشلونة يفتح الباب أمام رحيل راكيتيتش قبل إغلاق الميركاتو

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق