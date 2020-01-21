مدرب إيبيزا يحذر برشلونة: توقعوا منا حرباً كبيرة في كرة القدم

سبورت 360 – وجه بابلو ألفارو مدرب إيبيزا الإسباني رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى برشلونة قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين غداً الأربعاء في الدور 32 من كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسيلعب برشلونة وصيف نسخة الموسم الماضي ضد منافس من دوري الدرجة الثالثة الإسباني ، حيث سيتم التأهل إلى الدور القادم بنظام الفائز بعد تعديل القوانين لموسم 2019-2020.

وأقر المدرب بابلو ألفارو أن فريقه من الأندية المغمورة في بطولة كأس إسبانيا هذا الموسم ، لكنه حذر الجميع بأن عليهم توقع الكثير من لاعبيه في مباراة ستقام على ملعب دي كان ميسيس البلدي.

رسالة مدرب إيبيزا قبل مباراة برشلونة القادمة في كأس إسبانيا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي : “لدينا جوع ، الكثير من الجوع للعب مثل هذه المباريات ، سنتحكم في الجانب العاطفي لأن هؤلاء اللاعبين في فريقي لا يعتادون اللعب في الدوري الإسباني أو كأس إسبانيا”.

وحول الطريقة التي سيتم بها إدارة المباراة ضد نادي برشلونة مساء غد الأربعاء وأجاب : “سنلعب من دون قيود ، سننافس بكل ما لدينا من طاقة وأنا متأكد من أننا سنخوض حرباً ، حرب كرة قدم بكل معنى الكلمة”.

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