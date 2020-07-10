مدرب برشلونة … حتى الاطباء لا يعلمون تاريخ العودة

هاي كورة – تحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة عن مباراة فريقه أمام بلد الوليد والعديد من الأمور التي تخص الفريق قبل هذه المواجهة كما علق على قرعة دوري أبطال أوروبا ايضًا.

وبسؤاله عن رأيه حول قرعة الأبطال قال: ’’من الجيد معرفة ذلك لكن الأهم هو التركيز على مواجهة نابولي’’.

وتابع: ’’لا يبدو لي أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب’’.

وعن غياب آرثر عن مواجهة بلد الوليد قال: ’’لقد تم الكشف للتو أنه لن يتواجد معنا إنه لم يحصل على الدقائق الكافية في الفترة الماضية لكنه سيحصل عليها وبمجرد تعافيه سوف يكون معنا الأسبوع المقبل’’.

وعن دي يونغ قال: ’’لقد كان جاهزاً للتواجد معنا لكني فضلت إراحته للمواجهات المقبلة’’.

وعن الاستعداد لدوري أبطال اوروبا قال: ’’من الممكن أن نخوض مباريات ودية عقب انتهاء الليغا’’.

وعن حالة صامويل أومتيتي المصاب قال: ’’حتى الأطباء لا يعلمون متى سوف يعود’’.

وعن غريزمان قال: ’’ما زالت أعتقد بأنه لاعب رائع وأنه عليه أن يؤدي بصورة جيدة في غير مركزه وقد فعل ذلك’’.