أخبار نادي برشلونة

مدرب برشلونة … حتى الاطباء لا يعلمون تاريخ العودة

10 يوليو، 2020
0
مدرب برشلونة … حتى الاطباء لا يعلمون تاريخ العودة

هاي كورة – تحدث كيكي سيتين مدرب برشلونة عن مباراة فريقه أمام بلد الوليد والعديد من الأمور التي تخص الفريق قبل هذه المواجهة كما علق على قرعة دوري أبطال أوروبا ايضًا.

وبسؤاله عن رأيه حول قرعة الأبطال قال: ’’من الجيد معرفة ذلك لكن الأهم هو التركيز على مواجهة نابولي’’.

وتابع: ’’لا يبدو لي أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب’’.

وعن غياب آرثر عن مواجهة بلد الوليد قال: ’’لقد تم الكشف للتو أنه لن يتواجد معنا إنه لم يحصل على الدقائق الكافية في الفترة الماضية لكنه سيحصل عليها وبمجرد تعافيه سوف يكون معنا الأسبوع المقبل’’.

وعن دي يونغ قال: ’’لقد كان جاهزاً للتواجد معنا لكني فضلت إراحته للمواجهات المقبلة’’.

وعن الاستعداد لدوري أبطال اوروبا قال: ’’من الممكن أن نخوض مباريات ودية عقب انتهاء الليغا’’.

وعن حالة صامويل أومتيتي المصاب قال: ’’حتى الأطباء لا يعلمون متى سوف يعود’’.

وعن غريزمان قال: ’’ما زالت أعتقد بأنه لاعب رائع وأنه عليه أن يؤدي بصورة جيدة في غير مركزه وقد فعل ذلك’’.


Advertisement

Related posts:

  1. فيديو: ميسي جديد يظهر في لا ماسيا
  2. فالفيردي ضد كيكي سيتين .. تاريخ المواجهات بين مدرب برشلونة الجديد والسابق
  3. حتى لا يتحول استحواذ كيكي إلى لعب سلبي.. مشاكل برشلونة وكيفية حلها
  4. زيدان: مشوار الدوري لا يزال طويلا .. ويجب الحذر من برشلونة
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يخطف هدف ريال مدريد مجاناً

أخبار برشلونة : برشلونة يخطف هدف ريال مدريد مجاناً

10 يوليو، 2020
Photo of كلاسيكو محتمل بين برشلونة وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كلاسيكو محتمل بين برشلونة وريال مدريد فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

10 يوليو، 2020
Photo of نتائج مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في كل البطولات

نتائج مباريات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 في كل البطولات

10 يوليو، 2020
Photo of قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 .. كلاسيكو محتمل في نصف النهائي

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 .. كلاسيكو محتمل في نصف النهائي

10 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق