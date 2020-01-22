أخبار نادي برشلونة

مدرب برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع النيجيري أوسيمين

22 يناير، 2020
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فيكتور أوسيمين


حسم كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، موقف ناديه من التعاقد مع النيجيري الشاب فيكتور أوسيمين مهاجم ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

ويبحث برشلونة عن مهاجم جديد، لتعويض غياب نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي أجرى جراحة في الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

 

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من النادي الكتالوني، فأن برشلونة يقدر المستويات المميزة للغاية، التي يقدمها فيكتور أوسيمين مع ليل هذا الموسم، وتسجيله 14 هدفا وتقديمه 4 تمريرات حاسمة، خلال 26 مباراة.

 

ورغم ذلك، فإن كيكي سيتين استبعد أوسيمين صاحب ال 21 عامًا من حساباته، لأنه سيكون بحاجة للوقت من أجل التكيف مع الفريق، في حين يبحث النادي عن مهاجم يعرف الدوري الإسباني بالفعل.

 

وربطت تقارير صحفية أكثر من مهاجم بالانتقال ل برشلونة، خلال يناير الجاري، مثل بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، و تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، و رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني.

 

 

 

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