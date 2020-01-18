مدرب برشلونة يكشف عن خططه للميركاتو الشتوي

سبورت 360 – قال كيكي سيتيين، مدرب نادي برشلونة، إن مواجهة غرناطة ستكون صعبةً للغاية، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه يرغب في رؤية جميع اللاعبين في قمة مستوياتهم الفنية والبدنية خلال الأشهر القادمة.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره غرناطة، مساء غدٍ السبت، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاءٍ يبحث فيه البارسا عن الفوز لاستعادة الصدارة.

مؤتمر كيكي سيتيين الخاص بمباراة برشلونة ضد غرناطة:

وقال المدرب الجديد للبارسا في تصريحات صحفية اليوم: “أتوقع أن يكرر غرناطة ما فعله في الذهاب، كانت مباراة جيدة بالنسبة لهم، وكان مستواهم مرتفعاً للغاية، ننتظر أفضل نسخة منهم ولذلك فاللقاء سيكون صعباً”.

وتابع: “الأسبوع سار بشكل جيد، أفضل مما كنت أتوقع، لقد تفاجأت برد فعل اللاعبين، كان هناك استجابة كبيرة، وتقبلوا التغييرات التي وضعناها، أنا سعيد جداً، إنني أعمل وأتمكن من إيصال كل شيء أقوله، كل شيء رائع”.

وأضاف: “تحدثت مع ميسي، كما هو الحال مع كل اللاعبين تقريباً، لا يمكن أن نخفي أن ليو لاعب خاص، ولكن أتحدث معه بنفس الطريقة مع غيره من اللاعبين، بيكيه نيتو وشتيجن وكلهم تقريباً، أحب التحدث مع اللاعبين، لمعرفة ما هي وجهة نظرهم”.

وبخصوص الميركاتو الشتوي، قال سيتيين: “من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن التوقيعات، أحب التفكير في الأشياء وعدم التحرك بسرعة، أريد أن أعرف ما لدي أولاً، ومن ثم سوف أقوم بتقييم الوضع، لقد منحنا أنفسنا هامشاً للحديث عن هذه المسألة، ونحن نعمل على ذلك الآن”.

وواصل: “بالنسبة للاعبي الرديف، فإن رأيي بالطبع هو أنني يجب أن أضعهم في ذهني، وأتعرف عليهم أكثر، أنت تعرف اللاعبين أكثر عندما تقترب منهم، اليوم تدرب معنا بعض اللاعبين من الرديف، والأسبوع المقبل قد يكون غيرهم، وستكون هناك فرص للجميع”.

وبخصوص التشكيلة التي سيدخل بها لقاء غرناطة، قال سيتيين: “اليوم في التدريبات لعبنا مباراة تجريبية، ولكن أخبرت الجميع أن تشكيلة الفريقين لا علاقة لها بما سيكون غداً، كل شخص لديه احتمال اللعب، صحيح هناك لاعبين قدامى، اكتسبوا مكانة بارزة في التشكيلة، ولكن أنا سوف أتابع عمل الجميع يومياً، ومن ثم أختار، أنا لا أحب الحديث عن لاعب معين”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

