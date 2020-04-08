مدرب ريال مدريد وبرشلونة سابقاً يفارق الحياة خلال جائحة كورونا

سبورت 360 – أ ب – وافت المنية عن 71 عامًا من العمر المدرب السابق لفرق ريال مدريد و برشلونة وأتلتيكو مدريد، رادومير أنتيتش.

حقق أنتيتش معظم نجاحاته مع فريق أتلتيكو مدريد إذ قاده لتحقيق الثنائي، الفوز بلقب الدوري الإسباني والكأس، في موسم 1995-1996.

قضى أنتيتش ثلاث فترات في تدريب أتلتيكو مدريد وأصبح أحد مدربين فقط دربا في مشوارهما الخصمين اللدودين في إسبانيا ريال مدريد و برشلونه، فقد سبقه إلى ذلك المدرب، أنريكي فرنانديز فيولا.

أنتيتش مدرب ريال مدريد السابق لم يحترف اللعب مع الكبار

أنتيتش الذي لعب مباراة واحدة لمنتخب بلاده، يوغسلافيا، قضى معظم مشواره كلاعب ضمن فريق لوتون الإنجليزي قبل أن ينتقل للتدريب في إسبانيا.

بدأ مشواره التدريبي في إسبانيا بالاشراف على فريق ريال سرقسطة وقضى فترتين مع فريق ريال أوفيدو وفترة قصيرة مع سيلتا فيغو.

وأشرف انتيتش على المنتخب الصربي في الفترة بين 2008 و 2010 قبل أن ينهي مشواره التدريبي في الصين.

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