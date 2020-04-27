مدرب فريق أرسنال يضع ديمبيلي فى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم المدفعجية



يضع ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة فى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم المدفعجية الموسم المقبل.







أشارت صحيفة “ديلي إكسبريس”الإنجليزية، إن إدارة أرسنال أبدت إستعدادها لضم ديمبيلي جناح برشلونة، ومنافسة مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات النجم الفرنسي، وأوضحت أن مسئولى أرسنال طالبوا بالحصول على ضمانات جيدة حول ديمبيلي من أجل اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو التوقيع معه في الصيف، وتتلخص هذة الضمانات فى تقارير طبية شاملة عن إصابات اللاعب المتكررة مع البارسا لضمان سلامته قبل إتمام الصفقة.







وعانى الفرنسي عثمان ديمبيلي من سلسلة إصابات متكررة مع برشلونة، حرمته من تقديم نفسه وإقناع جماهير البارسا بأدائه كما كان مع بوروسيا دورتموند، حيث 74 مباراة فقط مسجلًا 19 هدفًا، على عكس مسيرته مع بوروسيا دورتموند الذي لعب معه 49 مباراة في موسم واحد فقط وسجل 10 أهداف.







إختتمت الصحيفة، إن برشلونة تضع عثمان ديمبيلي فى قائمة اللاعبين المرشحين للبيع نهاية الموسم، من أجل إفساح المجال لصفقات هامة مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.







من جانب أخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن عودة نجوم فريق أرسنال، لخوض التدريبات داخل النادى، بداية من الأسبوع المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهر، منذ إصابة المدرب ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، يوم 12 مارس الماضى.







ذكرت شبكة “سكاى سبورتس” إنجلترا، أن أرسنال سيسمح للاعبيه بالعودة إلى التدريبات، داخل مركز التدريب فى النادى، بداية من الأسبوع المقبل، عن طريق جلسات فردية.







أضافت الشبكة الإنجليزية أن، اللاعبين سيواصلون التدريبات بشكل فردى، من أجل الحفاظ على مبادئ البعد الإجتماعى وإرشادات الصحية للحكومة البريطانية.







أشارت سكاى إلى أن، نجوم أرسنال سيجرون التدريبات فى جلسات فردية، بمركز “لندن كولينى”، ثم يعودون إلى منازلهم مباشرة.







كان أرسنال، قد حذر لاعبيه فى وقت سابق، حول أهمية التباعد الإجتماعى، بعد عرض صور لأربعة من نجوم الفريق على مواقع التواصل الإجتماعى، لم يلتزموا بالتباعد الإجتماعى المطلوب.







ويحتل أرسنال، المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر ليفربول برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.







وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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