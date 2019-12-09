مدرب هولندا السابق: ماني هو كريستيانو رونالدو الجديد

موقع سبورت 360 – حظى النجم السنغالي ساديو ماني بلقب “كريستيانو رونالدو الجديد” من جانب مدرب منتخب هولندا السابق داني بليند الذي أبدى إعجابه بالمستوى الذي يقدمه نجم ليفربول هذا الموسم.

وسجل ماني مع ليفربولحتى الآن 13 هدفاً في جميع المسابقات ساهم بها في اعتلاء الليفر للصدارة منفرداً، وواصل تقديم عطاءات متميزة مع النادي الإنجليزي الذي انضم له قادماً من ساوثامبتون في عام 2016.

ويعتقد بليند أن المستوى الحالي لأسد التيرانجا قد يؤهله لأن يكون من نفس فئة كريستيانو رونالدو في المرحلة القادمة.

بليند : ماني رائع مع ليفربول في كل شىء

وقال والد مدافع مانشستر يونايتد السابق دالي بليند في حديثه لصحيفة ميرور الإنجليزية : “ماني هو كريستيانو رونالدو الجديد في عالم كرة القدم..إنه مهاجم رائع للغاية في كل صفاته..يمكنه التسجيل بالقدمين اليمنى واليسرى وبالرأس كما يمكنه تمرير كرات رائعة..إنه لا يُصدق من الناحية الرياضية”.

استطرد : “يمكنه أن يصبح أقوى من هذا..فهو متأقلم مع الكرة الحديثة وقادر على الاندماج مع سرعة المباريات وهذا يتطلب كثير من القوة جسدياً وعقلياً وهو لديه كل شىء..لا أقارنه بليونيل ميسي ولكني أراه مثل كريستيانو رونالدو في أفضل مستوياته”.

ويأمل ليفربول في أن يستفيد من الفورمة العالية التي يعيشها ساديو في المرحلة المقبلة وأولها مباراة سالزبورج النمساوي والتي يتعين على الفريق الأحمر تجنب الخسارة بها للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

وأمام فريق المدرب الألماني يورجين كلوب جدول مزدحم في ديسمبر حيث سيكون عليه بعد مباراة سالزبورج اللعب مع واتفورد وأستون فيلا في بضعة أيام قبل السفر للمشاركة بكأس العالم للأندية ثم يعود في نهاية الشهر للعب 4 مباريات في 10 أيام في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

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