مدرب يوفنتوس منزعج لفوز ميسي بالكرة الذهبية أكثر من رونالدو

مدرب يوفنتوس منزعج لفوز ميسي بالكرة الذهبية أكثر من كريستيانو رونالدو!

فريق عمل يوروسبورت عربية

أكد ماوريسيو ساري -مدرب يوفنتوس الإيطالي- أنه منزعج من كون لاعب آخر قد فاز بكرات ذهبية أكثر من لاعبه كريستيانو رونالدو!

وحقق رونالدو الكرة الذهبية خمس مرات في مسيرته المظفرة، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وصل إلى الكرة الذهبية السادسة (رقم قياسي) حين فاز بها قبل شهر واحد.

وعقب الفوز الذي حققه السيدة العجوز على أودينيزي 4-0 في مباراة بدور الـ16 من كأس إيطاليا، صرح ساري لوسائل الإعلام قائلا: “أود مساعدة كريستيانو للفوز بكرة ذهبية، أنا منزعج لأن لاعبا آخر فاز بها أكثر منه”.

وأضاف: “أخطط لتقديم المساعدة، الفريق بأكمله يود ذلك، وهو يستحق أن يفوز بالكرة الذهبية”.

يأتي ذلك بينما كان رونالدو قد لزم مقاعد البدلاء في المواجهة ضد أودينيزي وتألق خلالها الثنائي باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، في مباراة شهدت مشاركة لاعبين بدلاء مثل دوغلاس كوستا وجانلويجي بوفون أسطورة الحراسة الإيطالية.

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في سياق متصل، تغيب رونالدو عن تدريبات البيانكونيري اليوم الخميس، وأعلن النادي أن تغيبه بسبب التهاب في الجيوب الأنفية.

يأمل رونالدو أن يكون مستعدا بشكل كامل قبل مواجهة بارما يوم الأحد لتأكيد صحوته في عام 2020 إذ سجل 9 أهداف كاملة، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى، كما سجل الهاتريك الأول له في الكالتشيو وجاء بمرمى كالياري.

كما يحتل رونالدو وصافة الترتيب على لائحة هدافي السيريا آ، بتسجيله 14 هدفا متساويا مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وخلف تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو والذي سجل 20 هدفا حتى الآن في المسابقة المحلية.