مدرسة الإيمان بجعار تواصل توزيع البسكويت للطلاب

تواصلت اليوم عملية صرف الوجبة الخفيفة من البسكويت لطلاب مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي في جعار مديرية خنفر بمحافظة ابين بحضور الأخ الأستاذ مختار عبدالجليل مدير مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي ، وبمشاركة عدد من المعلمين وممثل عن مجلس الآباء بالمدرسة .

وأشار الأستاذ مختار عبدالجليل مدير مدرسة الإيمان بجعار لوسائل الإعلام أن البسكويت بحاله جيدة شاكرا لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية ممثلة بالأستاذ محمود سبعة مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر لتوجيهم لنا بتوزيع البسكويت أسوة بمدارس المديرية .

من/مصطفى السقاف

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