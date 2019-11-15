عدن الغد

مدرسة البنين الاساسية للاجئين تقيم حفل استقبال براعم الروضة بخرز

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 6 دقائق
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مدرسة البنين الاساسية للاجئين تقيم حفل استقبال براعم الروضة بخرز

اقامت مدرسة البنين الاساسية للاجئين بمخيم خرز امس الخميس حفلاً ومهرجاناً احتفالاً باستقبال العشرات من براعم اطفال الروضة  وتأطيرهم ضمن التلاميذ للصف الاول الاساسي للعام الدراسي 2019-2020 م.
وفي الحفل الذي بداء بآيات من القران الكريم القيت العديد من الكلمات   المعبرة والمرحبة بأطفال الروضة البراعم الصغار.
وتحدث الاستاذ وجيه البيتل اداري بمدرسة البنين  في الحفل شاكراً ادارة وطاقم مدرسة الروضة لما يذلوه من جهود في تربية هؤلاء الزهور البراعم وتنشئتهم على مدى عام كامل .
مشيراً ان مدرسة البنين تولي رعاية خاصة للأطفال  الذين يتم استقبالهم من الروضة حيث يتم دعمهم نفسيا وتربويا وتعليميا لخلق بيئة تعليمية  تربوية  مواكبة لروح وتطلعات العصر  وايجاد جيل متسلح بالعلم والمعرفة وحسن الخلق.
واشاد الاستاد وجيه البيتل سكرتير المدرسة  بالتعاون الكبير بين الروضة ومدرسة البنين وكذلك دور مجلس الاباء والامهات واولياء الامور الايجابي في مساعدة المدرسة كما قال.
وكان الحفل قد شهد حضور لافت لأولياء الامور ومجلس الاباء والامهات وشخصيات اجتماعية بالمخيم بالإضافة للطاقم الاداري والطاقم التدريسي لمدرسة البنين الاساسية للاجئين.

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