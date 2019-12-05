مدرسة البيحاني تستضيف انتخابات المجالس الطلابية على مستوى محافظة عدن

استضافت مدرسة البيحاني الأساسية في مديرية صيرة أمس الأربعاء انتخابات المجالس الطلابية التي نظمتها إدارة الأنشطة المدرسية شعبة التعليم العام- قسم النشاط الاجتماعي وبرعاية من الأخ أحمد سالمين محافظ محافظة عدن ود. محمد الرقيبي مدير مكتب التربية والتعليم- عدن وأقيمت على مستوى العاصمة عدن بحضور الأخ محمد الرقيبي مدير مكتب التربية والتعليم – عدن والأخ فضل مانع مدير عام إدارة الإحصاء والتخطيط في ديوان وزارة التربية والتعليم والأخ خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة والأخ نبيل عبد المجيد رئيس شعبة التعليم العام والأخت مايسة عشيش رئيسة شعبة التدريب والتاهيل والأخ خالد هيثم مدير إدارة الأنشطة المدرسية والأستاذ عبد الفتاح العودي مدير إدارة الإعلام التربوي.

بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ألقاها الأخ خالد سيدو مدير عام إدارة مديرية صيرة أبدى ارتياحا لإقامة هذه المناسبة تدشين انتخابات المجالس الطلابية على مستوى المحافظة والتي تعد تقليدا سنويا ديمقراطيا لترسيخ مبدأ الديمقراطية في البيئة المدرسية ومن ثم المجتمعية.

عقب ذلك القى الأخ نبيل عبد المجيد كلمة أوضح فيها أهمية هذا النشاط كتقليد تربوي طلابي ديمقراطي له حصاد وطني مستقبلي ينعكس على المجتمع مستقبلا وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية المؤسسية الديمقراطية وتعزيزها لتكن تقليدا مجتمعيا مستقبلا.

من جانبها الأستاذة مايسة عشيش افادتنا هذا التقليد له أهمية في تعزيز مبدأ الديمقراطية من المدرسة وله انعكاس تربوي مستقبلي كما تعد هذه خطوة نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية للعملية الانتخابية في الجامعة والمجتمع فيما بعد.

بدوره قال الأخ عيدروس الزيدي رئيس قسم النشاط الاجتماعي في إدارة الأنشطة المدرسية” إن هذه المناسبة تعني تدشين الانتخابات على مستوى المحافظة بحضور من أقسام الأنشطة والنشاط الاجتماعي فيها ليستحقوا هذا التقليد ويتم عكسه على مديريات المحافظة وهي تعطي الطلاب حرية اختيار من يمثلهم وهي هيئة مساعدة للإدارة المدرسية وتحويل سلوك الطلاب إلى سلوك وممارسة إيجابية تساعدهم على مواجهة تحديات المستقبل.

أجواء انتخابية:

عقب ذلك قامت رئيسة المجلس الطلابي السابقة للمدرسة بتقديم تقرير عن عمل المجلس الطلابي في الثانوية العام الماضي.

ثم بدأت العملية الانتخابية بتعريف الطالبات المرشحات وعددهن ١٠ طالبات باسماءهن وبرامجهن الانتخابية ، ثم دخول الصندوق والتأكد من خلوه بحضور لجنة الرئاسة وأعضاء اللجنة الإشرافية وتم الاقتراع من قبل ٤٠طالبة لانتخاب سبع طالبات من عشر طالبات منتخبات لهذا المجلس بعد أن حضرت المرشحات مع مندوباتهن واعرضن برنامجهن الانتخابي مع رموزهن.

وأثناء ذلك تمت العملية الانتخابية بطريقة الاقتراع السري لانتخاب سبع طالبات كأعضاء للمجلس الطلابي ..عقب العملية الانتخابية التي سارت بأجواء ديمقراطية وانتخاب سبع طالبات ألقت رئيسة المجلس الطلابي الجديدة كلمة شاكرة للمنتخبات لها هذه الثقة وتم تشكيل هيئة رئاسة جديدة للمجلس الطلابي ووزعت عليهن المهام والمسؤوليات.

حضر هذه الفعالية الأستاذة حكمت طربوش مديرة إدارة تعليم الفتاة والأستاذ عبد الجليل هاشم منسق المدرسة الديمقراطية والأستاذة رائدة عبد العزيز رئيسة قسم النشاط الثقافي والعلمي والأستاذ ناصر بامحروس رئيس قسم الكشافة والأستاذ نبيل عوذلي رئيس قسم الأنشطة في مديرية صيرة والأستاذ رامي رئيس قسم الأنشطة في مديرية دار سعد وعدد من مديري إدارات المدارس والثانويات في المديريات ورؤساء أقسام الأنشطة بإدارة الأنشطة ورؤساء أقسام الأنشطة ومشرفي الأنشطة في المديريات.

كما تم تكريم عدد من رؤساء أقسام الأنشطة المدرسية في إدارة الأنشطة المدرسية وقسم الأنشطة في إدارة التربية والتعليم بمديرية صيرة وتقديم درع إدارة الأنشطة وقسم النشاط الاجتماعي لمديرة المدرسة المستضيفة هنا فائزة عليوة.

وتخلل الفعالية عدة فقرات فنية غنائية قدمتها طالبات مدرسة البيحاني الأساسية وثانوية باكثير نالت استحسان الجميع .