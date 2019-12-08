مدرسة الفاروق بلحج ..صرح تعليمي بحاجة لفتة اهتمام من المسؤولين

مشاكل جمة تعانيها العملية التعليمية في مدينة الحوطة منذ أن اجتاحت القوات الشمالية الجنوب في منتصف تسعينات القرن الماضي حيث ان التعليم يعد ابرز من طالته تلك الحرب الشهيرة التي قضت على كل شيء، قبل ان تتعرض عدن والجنوب لحرب أخرى في مارس من العام من العام 2015م.

رئيس مجلس الآباء في مدرسة ثانوية الفاروق الأستاذ / عبده صلاح ناصر كرد يسرد بعض المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في أهم صرح تعليمي في الحوطة ألا وهي مدرسة الفاروق .. يقول الأستاذ عبده صلاح ناصر كرد تشكو مدرسة الفاروق من مشاكل جمة عصفت وتعصف بالعملية التعليمية داخل الفاروق حتى ساعة كتابة هذه السطور.

يتحدث الأستاذ كرد طلابنا يشكون من غياب أبسط الخدمات داخل مدرسة الفاروق فهل تتخيل انقطاع التيار الكهربائي مايقارب الثلاث سنوات حتى الآن بالإضافة إلى افتقار المدرسة لمياه الشرب.

يضيف الأستاذ عبده كرد إن الصعاب لاتقف حجر عثرة داخل هذا الصرح التعليمي بل تخطاه حتى وصل الأمر إلى النقص في الكادر التعليمي المختص والمؤهل ومستوى التعليم أصبح متدني حد وصفه.

منتقدا كل هذه المشاكل وغيرها تشكل عقبة في طريق استقرار العملية التعليمية على صعيد المدينة والمدرسة بشكل خاص .. وقال كنت اتمنى من المسؤولين المعنيين زيارة وتلمس هموم طلابنا رغم المناشدات التي اطلقناها لاحياة لمن تنادي.

وعن دور مدرسة الفاروق في النهوض بالعملية التعليمية في مدينة الحوطة أوضح الفاروق لها تاريخ ومكانة منذ عشرات السنين لكنها اضحت في طي النسيان بعد ان هدم كل ما هو جميل فيها ليستمر هذا العمل الممنهج في التدمير وهو ما سيرفض جملة وتفصيلا في مشهد لمستقبل سيلوح نوره في الايام المقبلة حد تعبيره.

وناشد الأستاذ عبده صلاح ناصر كرد في ختام حديث كافة الجهات المعنية بإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الصرح التعليمي (مدرسة الفاروق).