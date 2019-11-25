عدن الغد

مدرسة النهضة الأهلية تكرم الفائزين بالمسابقات الرياضية

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 17 دقيقة
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مدرسة النهضة الأهلية تكرم الفائزين بالمسابقات الرياضية

كرمت إدارة مدرسة النهضة الأهلية للتعليم الأساسي بعاصمة المحافظة الحوطه صباح اليوم الفائزين بالمسابقات الرياضية التي أقيمت مؤخراً بين مدارس الحوطة.
 
حيث تم تكريم لاعبي فريق المدرسة لكرة القدم بالميداليات الذهبية في الطابور صباح هذا اليوم لحصوله على بطولة لعبة كرة القدم ضمن الدوري المدرسي لمدارس الحوطة الذي تنظمه إدارة التربية والتعليم بالاشتراك مع إدارة الشباب والرياضة وبدعم من السلطة المحلية بالحوطه .
 
كما تم تكريم فريق  المدرسة (الفتيات) للجري 100 م لحصولهن على المركز الثاني والمركز الثالث  100م تتابع.
 
الجدير بالإشارة ان مدرسة النهضة الأهلية للتعليم الأساسي افتتحت في العام الدراسي 2015/2014م  وعدد التلاميذ فيها 512  بينهم 164 من الإناث ..من الصف التمهيدي حتى الصف التاسع.
 
هذا وتضمن الطابور الصباحي فقرات متنوعة مقدمة من تلاميذ وتلميذات المدرسة وباللغة الإنجليزية بحضور الاستاذ عدنان سعيد علي مدير ادارة الاعلام التربوي والاستاذ محمد الشاطري مدير إدارة شؤون الطلاب.

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عدن الغد

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