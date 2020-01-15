مدرسة سبأ الأهلية تحتفل بعامها.. (العشرون) – بعدن



في أجواء تربوية بهيجة وابداع قيادي وروعة طلابية أحتفلت مدرسة سبأ الأهلية في العاصمة المؤقته عدن بمرور عامها العشرون على التأسيس .



وصادف الرابع عشر من يناير2020م أطفاء الشمعة العشرون من عمر صرح تربوي تعليمي أهلي في المؤسسة التعليمية والتربوية في العاصمة المؤقته عدن .



وفي احتفالية تربوية تملها الاعتزاز والفخر بمسيرة عشرون عام من التميز والابداع والعمل التربوي والتعليمي المتميز .



أقامت إدارة مدرسة سبأ الأهلية المتمثلة بمديرها الأستاذ التربوي / أيمن بامطرف حفلاً تربوي تعليمي فنياً تكريما لكل من كان له الفضل وبذل حهداً في لمسات الإبداع والتميز والصعود في سلم ودرجات النهوض والرقي بالرسالة العلمية والتربوية في هذا الصرح التربوي الرائع .



وفي حفل كان رائع ومتميز من حيث الاعداد والتنفيذ وبحضور كبير من أولياء امور الطلاب وعدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية في العاصمة المؤقته عدن يتقدمهم الشخصية الاجتماعية وعضو مجلس المحلي في العاصمة المؤقته عدن الأستاذ / عوض مبجر ، قامت الإدارة المدرسية المتمثلة بأستاذة / عبير شوذري بتكريم ربان سفينة الإبداع والتميز التربوي والتعليمي مدير مدرسة سبأ الأهلية الأستاذ / ايمن بامطرف والاستاذة التربوية القديرة وكيلة المدرسة ( عزيزه ) ، والأستاذ / عوض مبجر عضو المجلس المحلي في العاصمة المؤقته عدن ، وعدد من المعلمين والمعلمات نظرا لجهودهم في ارساء قواعد واسس ونظم التميز الإبداع طيلة عشرون عام من العمل التربوي والتعليمي المتميز .