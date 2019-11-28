مدرستي صلاح الدين وثانوية الفقيد المصري في منطقتي المضو واشمان يقيمان حفلا طلابيا بمناسبة قدوم ذكرى 30 نوفمبر المجيدة

اقيم صباح اليوم الخميس حفلا طلابيا بمنطقتي المضو واشمان قام باعداده ادارتي مدرسة صلاح الدين وثانوية الفقيد علي اسعد المصري بمناسبة قدوم ذكرى 30 نوفمبر المجيدة بحضو عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع طاهر بن طاهر والقائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي بالمركز (ج) توفيق طاهر قاسم مدير الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي في المركز (ج) ورئيس جمعية ابناء المضو الاجتماعية التنموية الاستاذ ادهم محمد احمد وحضور بعض الشخصيات الاجتماعية بالمنطقة

ابتدأ الحفل بايه من الذكر الحكيم تلتها الطالبة جليلة ثم حديث نبوي القاه الطالب نبيل علي احمد بعدها النشيد الوطني الجنوبي الذي ردده كل الطلاب والطالبات وكل الحاضرين من ابنا المنطقه بعدها وقف الجميع دقيقة حداد على ارواح شهداء الجنوب.

ثم كلمة ترحيبية وافتتاحية للحفل القاها مدير مدرسة صلاح الدين الاستاذ احمد ناصر صالح علي وتطرق مدير مدرسة صلاح الدين الى اهمية هذا العيد الوطني مرحبا بكل من حضر للمشاركة من قيادات الانتقالي ومن ابناء المنطقه قائلا باننا نحتفل بذكرى رحيل اخر جندي بريطاني من الجنوب .

ومن ثم كلمة مدير ثانوية الفقيد علي اسعد المصري الاستاذ المحامي مثنى احمد عبيد تحدث عن الاستعمار البريطاني وعن ثورة نوفمبر مجددا ترحيبه بكل الحاضرين واشاد بكل المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات وكل من حضر من قيادات الانتقالي ومن ابناء الوحدة السكنية المضو اشمان

تلتها كلمة لرئيس الدائرة السياسية للمركز (ج) والقائم باعمال الرئيس في المركز تحدث فيها عن بالغ سعادته بمثل هذه الاحتفالات الوطنية التي تجسد الروح الوطنية وتحدث عن ثورة نوفمبر المجيدة وعن الدور الذي يقوم به قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بنقل صوت القضية الجنوبية الى المحافل الدولية والاقليمية مشيدا بادارتي مدرستي صلاح الدين وثانوية الفقيد المصري

بعد ذلك كانت كلمة دينيه لرئيس دائرة الوعظ والارشاد للمجلس الانتقالي بالمركز (ج) الاستاذ رفيق قاسم محمد تحدث من منظور ديني ووطني عن اهمية النضال والدفاع عن ارض الجنوب الباسلة وعن مكتسبات الثورة الجنوبية وتضحيات الشهدا الابطال ومن ثم قصيدة شعرية وحماسية نالت اعجاب الحاضرين للشاعر الكبير الاستاذ احمد ناصر ابوعدي وقصائد شعريه للطالب فهمي مقبل ناصر والطالب يعقوب نصر والطالب عمر بسام عباد وبعدها انشوده للطالب كمال انيس راشد وكذلك بعض الالغاز الذي قدمها للطلاب الطالب كمال انيس ومن ثم بعض الحكم للطالب خالد وليد وانشودة للطالب طاهر ناشر طاهر ناشر ومن ثم بعض الفكاهات للطالب محمد حزام طاهر ومن ثم ترديد النشيد الوطني الجنوبي بصوت الطالبان حسام جمال محمد راشد والطالب نصر الله علي اسعد سالم

وفي الختام تحدث عضو المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ومقدم فقرات الحفل طاهر بن طاهر عن ثورة نوفمبر وثورة الحراك والمقاومة والمجلس الانتقالي مشيدا بدور ادارتي مدرسة صلاح الدين وثانوية الفقيد المصري بترتيبهم لهذا الحفل قائلا بان اول علم يرفع في مدارس الجنوب رفع في مدرسة صلاح الدين وتطرق الى التضحيات التي تقدمه هذه المنطقة في كل محطات النضال منذ ثورة اكتوبر حتى اليوم مذكرا اياهم بالادوار النضالية الذي قام بها مدير صلاح الدين التي كانت تسمى مدرسة الصمود والذي استشهد مديرها في حرب 1994 م الظالمه في منطقة المضو وهو يقاتل بكل استبسال عن ارضه وهو الشهيد المناضل فضل احمد بن احمد

وكذلك الدور الذي كان يقوم به الفقيد المناضل عباس السفياني المدير السابق لمدرسة صلاح الدين وكذلك الشهيد مطهر عبدالله حميد اول شهيد بالحزام الامني الذي مازال العلم الجنوبي على جدار المدرسة بخط يده وكذلك ماقدمته الوحدة السكنية المضو اشمان من شهدا اخرهم سبعه شهدا من هذه الوحدة السكنية قدمتها المنطقة خلال الحرب الاخيرة اي مابعد 2015 الى الان كما نقل لهم تحيات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع العميد المناضل عبدالله مهدي كما خاطب طاهر الطلاب والطالبات الى الاهتمام بالتعليم لكون الشعوب لن تنهض الا بالتعليم لكون تحرير العقل قبل تحرير الارض وجدد شكره لمدير مدرسة المضو احمد ناصر ومدير ثانوية الفقيد علي اسعد المصري مثنى احمد عبيد وكل الطاقم التدريسي وكل الطلاب والطالبات والحضارين على اهمية الحماس الوطني الكبير الذي يمتلكوه للاحتفالات باعياد الثورة الجنوبية.

المكتب الإعلامي م/ الشعيب