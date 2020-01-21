مدفعية الجيش “الوطني” تدك تعزيزات مليشيا الحوثي شمال مديرية نهم

│الخبر | خاص

دكت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية نهم (شرق صنعاء)، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني آليات قتالية وأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تابعة للمليشيات الحوثية شمال سلسلة جرشب التابعة لمديرية نهم، وأسفر القصف عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

ويخوض أبطال الجيش الوطني معارك ضارية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم لليوم الخامس على التوالي، تمكنت خلالها من تحرير عدداً من المواقع الاستراتيجية آخرها سلسلة جبال جرشب التي حررها الأبطال صباح اليوم.

وأكد المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف المليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر كبيرة في المعدات القتالية.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدّم ثابت لأبطال الجيش الوطني، وارتباك في صفوف المليشيات الحوثية إثر الضربات القوية والمباغتة، مشيراً إلى أن الانتصارات ستتوالى خلال الساعات القادمة.

ولليوم الخامس على التوالي تحاول مليشيا الحوثي من خلال هجماتها إحداث اختراق في جبهة نهم خاصة ميسرة فرضة نهم التي توجد فيها مناطق وجبال استراتيجية مثل جبل المنصاع ومناطق عيدة والنجد الأحمر وواسط، تحاول المليشيا السيطرة عليها وسط مقاومة شرسة من قبل قوات الجيش التي تتمركز في جبهة الميسرة.

وأوضحت المصادر أن المعارك مشتعلة وبوتيرة عالية جداً في ميسرة جبهة نهم وهي الهدف الرئيس للمليشيا، بعد أن تم دحر هجماتها في ميمنة نهم، ومنطقة هيلان ومجزر بمحافظة مأرب، حيث حاولت المليشيا تشتيت القوة المتواجدة في مأرب وتعزيزاتها التي تدعم جبهة نهم من خلال محاولة التقدم إلى مناطق الجدعان والتمركز فيها إلاّ أنه تم دحرها والتصدي لها. كما حاولت المليشيا تشتيت القوة التي في نهم من خلال محاولة التقدم في سلسلة جبال يام التي تمت من نهم إلى منطقة الغيل بممحافظة الجوف وتمتد إلى منطقة الحزم.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات مليشيا الحوثي رغم الهجمات العنيفة التي تنفذها المليشيا والتعزيزات الكبيرة التي استقدمتها مليشيا الحوثي من جبهات الساحل الغربي والضالع ولحج وأخرى من مناطق في محافظة صعدة.

وأشارت المصادر أن قوات الجيش ألحقت بالمليشيا خسائر كبيرة جداً في الأرواح، وأن جثث قتلى المليشيا متناثرة في مناطق المواجهات خاصة في ميسرة جبهة نهم التي تشهد معارك هي الأعنف من بداية الحرب، موضحة بأن أحد الكتائب الحوثية تم استدراجها إلى منطقة الواغرة بمديرية مجزر، سلم جميع أفرادها لقوات الجيش في المنطقة. كما أكدت المصادر أن قوات الجيش ستتمكن من كسر ودحر المليشيا من المواقع التي تحاول استعادتها في ميسرة جبهة نهمخلال الساعات القادمة وذلك بعد أن تمكنت من قطع خطوط الإمداد للحوثيين التي قد تمكنهم من الاستمرار في خوض المعركة في هذه المنطقة، واصفة هجمات مليشيا الحوثي بانتحار.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية في مأرب إصابة سبعة جنود إثر قصف استهدف مسجد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، موضحة أن طائرة مسيرة يعتقد أنها حوثية استهدفت مغرب أمس الاثنين مسجد قوات الأمن الخاصة، وهي قوة ضاربة في مأرب تسيطر على أمن المحافظة وتأمن مداخل ومخارج المدينة ويشهد الأهالي بكفاءة منتسبيها، إلاّ أن المسجد كا خالياً وأصيب جنود كانوا متواجدين أو مارين بالقرب من المسجد.

│المصدر – الخبر