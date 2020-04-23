المشهد العربي

مدفعية الحوثي تقصف أهالي جنوب وشرق حيس

23 أبريل، 2020
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بقذائف المدفعية، والأسلحة الرشاشة، قصفت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، مساء اليوم الخميس، أحياء سكنية في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر محلية في حيس أن مليشيا الحوثي الإرهابية قصفت بقذائف مدفعية الهاون عددا من الأحياء السكنية بشكل متقطع، من جهتي الجنوب والشرق في أطراف المدينة.

وأضافت المصادر أن المليشيا الإرهابية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة، ومنها أسلحة معدل البيكا باتجاه مركز المدينة.

وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها اليومية وسط دعوات أممية للتهدئة بهدف مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

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أهالي الحوثي تقصف جنوب حيس مدفعية وشرق

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