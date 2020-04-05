4 مايو

مدفعية القوات الجنوبية تستهدف ثكنات مليشيا الحوثي شمال الضالع

5 أبريل، 2020
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السبت – 04 أبريل 2020 – الساعة 09:56 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


تصدت القوات الجنوبية لهجوم حوثي باتجاه مواقعها شمال محافظة الضالع الجنوبي, وتمكنت من كسر الهجوم وخلفت خسائر بالعتاد والارواح من صفوف المليشيات .
واستهدفت القوات الجنوبية ثكنات وتجمعات عسكرية لمليشيا الحوثي وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح شمالي مديرية الحشاء.
وحاولت مليشيا الحوثي في ساعة متأخرة من ليلة أمس شن هجوما باتجاه مواقع القوات الجنوبية كتائب الشهيد مروان المرابطة في المواقع الحرة ، وقروش شمال شرق مديرية الحشاء في قطاع حبيل يحيى فيما أجبرتها مدفعية القوات الجنوبية على التراجع والانسحاب .

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