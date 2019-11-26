4 مايو

مدفعية اللواء السابع صاعقة تدك اوكار مليشيا الحوثي غرب الضالع

4 مايو 4 مايو منذ 9 دقائق
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اخبار وتقارير


الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 10:43 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


استهدفت مدفعية القوات الجنوبية مساء اليوم اوكار المليشيات الحوثية في حبيل عبيد وغرب صبيرة والموصلية شمال غرب قعطبة .
وقال مصدر في اللواء السابع صاعقة المتمركز في معسكر الجب: أن مدفعية اللواء أستهدفت قبل قليل طقم تابع للمليشيات يحمل سلاح كاتوشا في الموصلية “.
واضاف المصدر ” ان مدفعية وجهت ضربات ناجحة على تجمع المليشيات في حبيل عبيد واستهدفت آلية حوثية غرب منطقة صبيرة وأصابت أهدافها بدقة عالية في التصويب حيث تم تدمير الالية وقتل من كان على متنها من عناصر الحوثي”.
وتشهد الان جبهات القتال شمال الضالع أشتباكات متقطعة بين الحين والاخر مع أستمرار المليشيات أستقدام تعزيزاتها.

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الحوثي السابع الضالع اللواء اوكار تدك صاعقة غرب مدفعية مليشيا
4 مايو

4 مايو

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