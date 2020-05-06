المشهد العربي

مدفعية المشتركة تدمر دبابة حوثية في الحديدة

6 مايو، 2020
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اندلعت خلال الساعات الماضية، اشتباكات تكبدت خلالها المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية، جراء خرق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

ودمرت مدفعية القوات المشتركة، بحسب مصادر ميدانية، دبابة للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة، استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري.

وأكدت أن المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون الأحياء السكنية في شارعي صنعاء والخمسين ومحيط مدينة الصالح.

ونجحت القوات المشتركة في إخماد مصادر نيران مليشيا الحوثي وجرح عدد من عناصر المليشيات المدعومة من إيران.

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الحديدة المشتركة تدمر حوثية دبابة في مدفعية

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