مدفعية المقاومة الجنوبية تدك مخازن الحوثي في جبهات ثرة

4 مايو / خاص



استهدفت مدفعية المقاومة الجنوبية اليوم بجبهات ثرة مخازن تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة بركان في جبهات ثرة ابين بعدة قذائف واسفرت عن وقوع خسائر في صفوف المليشيات.

ويأتي قصف قوات المقاومة ردا على استهداف المليشيات الحوثية الإيرانية اليوم بمختلف أنواع الأسلحة مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثره.

كما تصدت المقاومة الجنوبية لطائرة حوثية مسيرة في أجواء منطقة ثرة.

وتواصل المليشيات الحوثية ارسال طائرات مسيرة لغرض إستكشاف المواقع التابعة للمقاومة في جبهة ثره ولكن في كل مره يتم التصدي لها من قبل أبطال المقاومة الجنوبية .

