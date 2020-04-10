4 مايو

مدفعية المقاومة الجنوبية تدك مخازن الحوثي في جبهات ثرة

10 أبريل، 2020
0

اخبار وتقارير

الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 10:34 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


استهدفت مدفعية المقاومة الجنوبية اليوم بجبهات ثرة مخازن تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة بركان في جبهات ثرة ابين بعدة قذائف واسفرت عن وقوع خسائر في صفوف المليشيات.
ويأتي قصف قوات المقاومة ردا على استهداف المليشيات الحوثية الإيرانية اليوم بمختلف أنواع الأسلحة مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثره.
كما تصدت المقاومة الجنوبية لطائرة حوثية مسيرة في أجواء منطقة ثرة.
وتواصل المليشيات الحوثية ارسال طائرات مسيرة لغرض إستكشاف المواقع التابعة للمقاومة في جبهة ثره ولكن في كل مره يتم التصدي لها من قبل أبطال المقاومة الجنوبية .


مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنوبية الحوثي المقاومة تدك ثرة جبهات في مخازن مدفعية

إقرا أيضا

Photo of رقم قياسي لوفيات كورونا بأمريكا لليوم الثاني على التوالي

رقم قياسي لوفيات كورونا بأمريكا لليوم الثاني على التوالي

10 أبريل، 2020
Photo of قيادة انتقالي جردان بشبوة تلتقي الشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز الشق

قيادة انتقالي جردان بشبوة تلتقي الشخصيات الاجتماعية وأعضاء مركز الشق

10 أبريل، 2020
Photo of الجعدي : راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا

الجعدي : راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا

10 أبريل، 2020
Photo of قوات الدعم والاسناد تستعيد آليات عسكرية في منطقة حبيل جبر

قوات الدعم والاسناد تستعيد آليات عسكرية في منطقة حبيل جبر

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق