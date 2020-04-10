مدني عباس: الجشع والتلاعب بسلع المواطنين الاستهلاكية سمة غالبة لتجار العهد البائد

اخبار السودان اليوم:

قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أن الجشع والتلاعب بسلع المواطنين الاستهلاكية سمة غالبة لتجار العهد البائد الذين عكفوا على إستغلال الأزمات، ولكن بفضل يقظة لجان المقاومة ولجان الخدمات ومباحث التموين، يتم تلافي التهريب والتخزين الجشع، وقد تم ضبط عدد ٣ متهمين بحوزتهم عدد ٢٥٠٠ جوال سكر زنة ٥٠ كيلو وعدد ١٧٥٠ جوال زنة ١٠ كيلو بعد إعادة تعبئته عشوائياً، هذه السلع بعضها منتهي الصلاحية ومضر بالإستخدام الآدمي يتم إعادة تدويرها. وقال عباس عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على تويتر: (واجبنا ردعهم بما يستحقون من عقاب وواجب المواطنين التبليغ الفوري لأجهزتنا المختصة، معا نحمي قوتنا ومعا نحرس ثورتنا ونحمي بيوتنا).

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