مديرة الصحة الإنجابية بديوان وزارة الصحة تتفقد مستشفى الصداقة وتشيد بمستوى الخدمات فيه

تفقدت الدكتورة حميدة محمد زيد مدير عام الصحة الإنجابية بديوان وزارة الصحة العامة بعدن صباح اليوم الأحد مستشفى الصداقة بمديرية الشيخ عثمان.

حيث كان في استقبالها الدكتورة وفاء دهبلي مدير عام مستشفى الصداقة.

وخلال الزيارة طافت مديرة عام الصحة الإنجابية في أقسام المستشفى ، فيما اطلعت على سير الخدمات المقدمة في أقسام للأطفال والعناية المركزة وأقسام الحضانات للأطفال حديثي الولادة.

وفي الزيارة استمعت إلى شرحاً مفصلاً الخدمات التي تقدمها في أقسام للأطفال والعناية المركزة.

وعبرت مديرة عام الصحة الإنجابية بديوان الوزارة عن الجهود والخدمات النوعية في الأقسام ، كما قامت بالتفقد لأقسام الولادة والعمليات القيصرية وأقسام العناية في مركز الولادة في مستشفى الصداقة.

من جانب آخر استمعت إلى شرح من قبل مديرة مستشفى الصداقة الدكتورة وفاء دهبلي عن التجهيزات لقسم الحوادث الذي يتم تجهيزة لاستقبال الحالات الوافدة في قسم الولادة، بعد أن تم تجهيزه من كامل التجهيزات من غرف وأقسام وسوف يتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة.

وخلال تفقد مدير عام الصحة الإنجابية في وزارة الصحة المستشفى ابدت اعجابها عن الخدمات المقدمة وكذا افتتاح الصيدلية في قسم الولادة لتقدم الادوية المجانية لكل الحالات وهذا بحد ذاتة يعتبر نجاحا لإدارة المستشفى التي استطاعت في فترة زمنية بسيطة ان تحقق هذا النجاح.

