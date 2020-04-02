مديرة المرأة والطفل بانتقالي حضرموت تنفذ محاضرات توعوية عن فيروس كورونا بمديرية حجر

المكلا ( المندب نيوز) خاص

نفذت الأستاذة عطيات عبود، مديرة إدارة المرأة والطفل في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عدداً من المحاضرات التوعوية في مناطق كنينة ، والجول ، و الرياض ، عن مخاطر فيروس كورونا ، وكيفية التعامل مع هذا الوباء الفتاك والوقاية منه ، بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بالمديرية ممثلا بمندوب المكتب د.عبدالله باجامزة .

وكانت الأستاذة عطيات قد زارت بمعية رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمديرية، الأستاذ طالب بادبيان ، مكتب الصحة والسكان بالمديرية، لغرض التنسيق لحملة التوعية الصحية .

كما زارت مستشفى الفقيد الشاذلي ، والتقت الدكتور سالم مبارك باهرب رئيس قسم التمريض بالمستشفى ، وطافت بأقسام المستشفى الذي يعاني الكثير من النواقص والاحتياجات، واطلعت على معاناة الكثير من المرقدات في قسم النساء والتوليد ، بسبب سوء التغذية وغيرها من المشاكل الصحية، مشيدة بجهود الكوادر الطبية ، وتعاونهم في توفير المعلومات عن أعداد حالات الولادة التي تستقبلها المستشفى شهريا ، والتي بلغت خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري ، نحو 38 ولادة ..

وعقدت مديرة إدارة المرأة والطفل لقاءات مع رئيس القيادة المحلية بالمديرية ، ومديرة إدارة المرأة والطفل بالمديرية، كرست لمناقشة خطط وأنشطة الإدارة بالمديرية .

وناقشت مع عدد من فعاليات المجتمع المدني بالمديرية وضع المرأة ، وخططهم ونشاطاتهم المستهدفة تحسين وضعها المعيشي والارتقاء بمستواها التعليمي، حيث التقت برئيس منتدى وادي حجر ، الأستاذ رشاد باحمد ؛ وممثلة اتحاد النساء ، الأستاذة فاطمة حسن ؛ والأستاذ وجدان الشاذلي رئيس مؤسسة حجر التنموية .

وفي ختام زيارتها لمديرية حجر ، وجهت الأستاذة عطيات ، نداء للسلطة المحلية بالمحافظة ، نقلت خلاله هموم المرأة الحجرية والمجتمع بشكل عام ، بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وتدني مستوى الخدمات الصحية ، وتفشي الأمية بين أوساط النساء، ولفتت إلى أن الأمطار والسيول التي وقعت مؤخرا ، زادت الناس معاناة فوق معاناتهم ، فقد جرفت محاصيلهم وتضررت من جرائها الكثير من الأراضي الزراعية والمنازل السكنية، داعية السلطة المحلية إلى الالتفات إلى هذه المنطقة وإيلائها مزيدا من الدعم والاهتمام .