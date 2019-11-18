عدن الغد

مديرة المرأة والطفل بانتقالي لحج تناقش اجبار الفتاة بدفع مبالغة مالية مقابل التعليم بمدارس يهر

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 5 دقائق
0 أقل من دقيقة
مديرة المرأة والطفل بانتقالي لحج تناقش اجبار الفتاة بدفع مبالغة مالية مقابل التعليم بمدارس يهر

ناقشت مديرة ادارة المرأة والطفل بانتقالي محافظة لحج الاستاذة اروى المقطري شكوى مقدمه من احد الاباء في مديرية يهر باجبار أبنته وفتيات المديرية بدفع مبالغ مالية مقابل مواصلة التعليم وقبولهن في احد المدارس.
وتقدم ولي امر احدى الطالبات يدعى ” ناصر احمد محمد” بملف شكاوي حافل بالوثائق والتوجيهات من قبل الجهات المعنية في السلطات المحلية لوقف عبث ادارة مدرسة تجمع المال دون ان تجد طريقها للنور …
ورفعت المقطري تلك القضية الى رئاسة المجلس بالمحافظة لمناقشتها ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشان ، وبادرت المقطرية لذلك بعد ان تعرقل الفتاة في الريف عن مواصلة تعليمها نتيجة تلك المعوقات التي تقوم بها جهات لا توجد رقابة صارمة عليها حسب المقطري ..

الوسوم
اجبار التعليم الفتاة المرأة بانتقالي بدفع بمدارس تناقش لحج مالية مبالغة مديرة مقابل والطفل يهر

مقالات ذات صلة

Photo of حشون يجتمع باللجنة التحضيرية لمناقشة الترتيبات النهائية لفعالية اليوم العالمي للطفل بمأرب

حشون يجتمع باللجنة التحضيرية لمناقشة الترتيبات النهائية لفعالية اليوم العالمي للطفل بمأرب

منذ 38 دقيقة
Photo of تطور ملحوظ للقوات الجنوبية في جبهات الضالع ..والمليشيات الحوثية تواصل مسلسل استهداف المدنيين (ملخص )

تطور ملحوظ للقوات الجنوبية في جبهات الضالع ..والمليشيات الحوثية تواصل مسلسل استهداف المدنيين (ملخص )

منذ ساعة واحدة
Photo of الوكيل الحمزة يلتقي بلودر مدير إدارة رياض الأطفال بالمحافظة

الوكيل الحمزة يلتقي بلودر مدير إدارة رياض الأطفال بالمحافظة

منذ ساعتين
Photo of منطقة فوة بمدينة المكلا تشهد أجواءاً فرائحية بذكرى ميلاد سيد البشرية

منطقة فوة بمدينة المكلا تشهد أجواءاً فرائحية بذكرى ميلاد سيد البشرية

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق