مديرة المرأة والطفل بانتقالي لحج تناقش اجبار الفتاة بدفع مبالغة مالية مقابل التعليم بمدارس يهر

ناقشت مديرة ادارة المرأة والطفل بانتقالي محافظة لحج الاستاذة اروى المقطري شكوى مقدمه من احد الاباء في مديرية يهر باجبار أبنته وفتيات المديرية بدفع مبالغ مالية مقابل مواصلة التعليم وقبولهن في احد المدارس.

وتقدم ولي امر احدى الطالبات يدعى ” ناصر احمد محمد” بملف شكاوي حافل بالوثائق والتوجيهات من قبل الجهات المعنية في السلطات المحلية لوقف عبث ادارة مدرسة تجمع المال دون ان تجد طريقها للنور …

ورفعت المقطري تلك القضية الى رئاسة المجلس بالمحافظة لمناقشتها ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشان ، وبادرت المقطرية لذلك بعد ان تعرقل الفتاة في الريف عن مواصلة تعليمها نتيجة تلك المعوقات التي تقوم بها جهات لا توجد رقابة صارمة عليها حسب المقطري ..