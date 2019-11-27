مديرعام قعطبه يزورمركزالطوارئ التوليدية في قعطبه للاطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى

قام العقيد احمد ناجي صالح المريسي مدير عام مديرية قعطبه اليوم الاربعاء 27نوفمبر بزيارة تفقدية الى مركزالطوارئ التوليديه بقعطبه

حيث كان في استقباله الدكتور حسن ابوطالب مدير المركز وعددمن موظفي المركز

وخلال الزياره تفقد المدير العام اقسام المركز والاطلاع على جاهزية المركز من خلال قدرة المركز على استقبال جميع الحالات والمرضى وعلى مستوى تقديم الخدمات التي يقدمها المركز للنساء في جانب رعاية الام الحامل والمرضع ورعاية الاطفال بالإضافة إلى مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في المركز على مدار الساعة

. وخلال الزيارة حث المدير العام جميع الموظفين الى الالتزام والانضباط في عملهم نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه قعطبة والاهتمام بعملهم وتقديم الرعاية والخدمات الصحيه الكامله للمرضى

هذا وعبرمدير عام المديرية عن ارتياحه لمستوى الدور والعمل الذي يقدمه مركز الطوارئ التوليديه للمرضي من خلال طاقمه الاداري وفريق العمل المميز شاكراً ومقدرا لهم كل هذه الجهود والرعايه التي يقدمونها للمرضى

مؤكدًا دعمه وتعاونه مع المركز وانه سيقوم بالتواصل ومتابعة الجهات المختصة والمنظمات الدولية من اجل زيادة الدعم للمركز وتلبية وتوفير كل احتياجات المركز من الاجهزه والكادر

مقدماً الشكر والتقدير لمديرعام الصحه بالضالع ومدير الصحه بقعطبه ومنظمة الانقاذ الدوليه على جهودهم واهتمامهم ودعمهم للمركز وتحسين الخدمات الصحية بالمديريه

واكد المديرالعام انه ناقش وطلب من مسؤولي منظمة الانقاذ بزيادة الدعم للمركز وتوسيع مجالات تدخلها ليشمل دعم المركز بعمل عمليات قيصريه وولاده للامهات الحوامل حيث وان الكثير من الاسر لايستطيعون تحمل ودفع تكاليف عمل عمليات قيصريه وولاده في المستوصفات الخاصه وان مسؤولي المنظمه استجابوللطلب وانهم سيعملون على زيادة الدعم وتوسيع مجالات تدخلهم

. من جانب آخر الدكتور حسن ابوطالب مدير المركز ثمن زيارة المدير العام للمركز شاكرا ومقدرا له هذه الزياره التي تدل على اهتمامه ومتابعته المستمره بتفعيل مؤسسات الدوله والمرافق الخدمية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين وتواصله المستمر مع قيادة المحافظه وقيادة مكتب الصحه بالضالع والمنظمات الدولية من اجل تحسين الخدمات الصحية في المديريه ودعم واستهداف المديريه

واطلع مدير المركز المديرالعام عن مستوى الخدمات والرعايه الصحية والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى والامهات في قعطبة بالإضافة الى الصعوبات والعوائق التي تواجه سير عملهم كذلك الى الاحتياجات الضرورية واللازمة التي يحتاجها المركز

واضاف مدير المركز انه بفضل الجهود التي يبذلها مديرعام المديريه ومديرالصحه بالمديريه ومنظمة الانقاذ الدوليه للمركز ودعم المركز بلادويه والاثاث والاجهزه الحديثه استطاع المركز تقديم الرعايه والخدمات الصحيه لجميع النساء والامهات والمشوره الصحيه منذوبدئ الحمل وحتي الولاده وكذالك فيما بعدالولاده ورعاية الطفل

داعياً قيادة السلطه المحليه ومكتب الصحه ومنظمة انقاذ الدوليه على زيادة الدعم للمركز حتى يتمكن من تقديم خدمات افضل واستقبال عدد اكبر من الحالات

رافق المديرالعام في الزياره الاعلامي علي عميران مديرالاعلام والاستاذ نبيل الاصهب مديرالثقافه والاستاذ علي الشوكي مديرالخدمه المدنيه ومدير مدرسه الجباره وعددمن قيادات السلطة المحلية بمديرية قعطبه

مكتب اعلام م قعطبه