عدن الغد

مديرمكتب الصحة والسكان بيافع رصد يصدر بيان هام بمنع حركة التنقل

10 أبريل، 2020
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مديرمكتب الصحة والسكان بيافع رصد يصدر بيان هام بمنع حركة التنقل

بسبب اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا ” كوفيد      19″ في  محافظة حضرموت بمدينة الشحر ،، أصدر مديرمكتب الصحة والسكان بمديرية يافع رصد بمحافظة أبين، الدكتور صلاح زيد جرهوم صباح اليوم الجمعة، بيان هام للجهات المعنية بمديرية رصد ،سلطة محلية ومجلس انتقالي وامن عام وحزام امني ، وذلك بمنع حركة تنقل المواطنين من وإلى مديرية رصد خلال فترة اسبوعين من تاريخ 10 إلى تاريخ 26 لشهر أبريل لعام 2020م.
 
وهذه الفترة قابلة لتجديد، ويستثني من هذا القرار سيارات النقل العام ،للمواد الغذائية والمشتقات النفطية والادوية فقط، وتحت إشراف مباشر من اللجنة الطبية في المديرية.
 
ودعا جرهوم كافة الجهات المعنية بيافع رصد إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لتطبيق القرار   الموضح إعلاه، لما من شأنه تجنب اهالي رصد وكل البلد من شر هذا الوباء. 
 
كما طلب من الأخوة المغتربين في بلد الغربة عدم السفر إلى بلادنا حتى لا يكونوا مصدراً لنقل العدوى لأهلهم  وبلدهم.
 
يافع رصد/ صالح البخيتي 
 

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